Son Mühür- Literatüre ''35.5'' kavramını kazandıran Karşıyaka'nın ekonomi anlamında röntgenini çeken çalışma Kent Konseyi tarafından onaylandı.

''Kent Konseyi’nin Karşıyaka’nın ekonomik profili hakkında bir çalışma yapmasının amacı elde edilebilen en güncel verilerle kentin ekonomik görünümünü fotoğraflamaktır'' hatırlatmasının yapıldığı çalışmada, Karşıyaka'da ekonomik faaliyetlerin büyük ölçüde hizmet sektörü ağırlıklı olduğuna dikkat çekildi.

Gençler azınlığa düştü...



Eski TCMB Uzmanı Dr. Ayhan Bülent Toptaş'ın emekleriyle kaleme alınan kapsamlı çalışma, Karşıyaka'nın nüfusundaki artış hızının pandemi dönemi 30 Ekim depremi sonrasında yavaşladığını gözler önüne seriyor.

Büyük emek verilerek hazırlanmış çalışmaya göre Karşıyaka, 50 yaş üştü insanların ağırlıkta olduğu bir ilçe haline gelmiş durumda.



2023 rakamlarına göre 0-14 yaş grubu bebek ve çocukların ilçenin toplam nüfusu içindeki payı yüzde 14.3 gibi düşük bir oranda bulunuyor.

15-24 yaş grubundaki genç yetişkinlerin oranı yüzde 17,

25-64 yaş grubu yetişkinlerin oranı ise yüzde 59.2 olarak kayıtlara geçmiş durumda.

65 yaş üstü yaşlıların oranı ise her 100 kişide 17 olarak görülüyor.



Dr. Ayhan Bülent Toptaş'ın kaleme aldığı çalışmada,

''Bu tablo ilçede nüfusun ekonomik bakımdan en aktif kesimi olma potansiyeline sahip yetişkinlerin ağırlıkta olduğunu göstermekle birlikte, Karşıyaka’nın aynı zamanda bir emekli kenti (nüfusunun 3’te birinin 55 yaş üstü olması nedeniyle) olduğunu da göstermektedir'' tespiti dikkat çekiyor.



Demografik yapı...



2013'de 321 bin 870 olan nüfusun, 2020'de 350 bin 100'e yükseldiği belirtilerek söz konusu dönemde Karşıyaka'nın nüfusunun yüzde 8.7 büyüdüğüne işaret ediliyor.

Çalışmada, Karşıyaka'nın nüfusundaki artışın 117 kişinin can verdiği 30 Ekim depremi ve pandemi dönemlerinde durduğu ve 2025 rakamlarına göre 339 bin 629'a (% 53.5 Kadın, %46.5 Erkek) rakamına gerilediği belirtiliyor.

Artış hızının bu tempoda devam etmesi halinde ilçenin 2023 nüfusunun 331 bin civarında olması bekleniyor.