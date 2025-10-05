Denizli ekibi Merkezefendi Belediyesi Basket ise üst üste ikinci yenilgisini alarak lige istediği başlangıcı yapamadı.Basketbol Süper Ligi’nin 2’nci haftasında Pınar Karşıyaka, evinde konuk ettiği Merkezefendi Belediyesi Basket’i 76-69 mağlup ederek sezonun ilk galibiyetini aldı. Yeşil-kırmızılılar, maç boyunca üstün bir oyun ortaya koyarken, konuk ekip son periyotta farkı kapatsa da geri dönmeyi başaramadı.

Maça iyi başlayan taraf Karşıyaka oldu

Karşılaşmanın ilk dakikalarında Merkezefendi Belediyesi Basket 4-0’lık seriyle öne geçti. Ancak Karşıyaka, hızlı bir reaksiyon göstererek 5-0’lık seriyle oyuna denge getirdi. Periyodun son iki dakikasında Moore’un üç sayılık basketiyle farkı açan ev sahibi ekip, ilk çeyreği 24-13 önde kapattı.

İkinci çeyrekte fark 19 sayıya kadar çıktı

Karşıyaka ikinci periyotta da tempoyu düşürmedi. Manning ve Young’ın etkili performanslarıyla farkı 16’ncı dakikada 19 sayıya (39-20) kadar çıkaran yeşil-kırmızılılar, rakibine üstünlük kurdu. Konuk ekip Ömer Can ve Griffin ile farkı azaltmaya çalışsa da devre sonunda Karşıyaka soyunma odasına 40-28 üstün girdi.

Merkezefendi üçüncü periyotta direndi

Üçüncü periyoda karşılıklı basketlerle başlayan mücadelede Karşıyaka savunmasını sertleştirdi. 25’inci dakikada fark 21 sayıya (54-33) kadar çıktı. Ancak Denizli temsilcisi, son bölümlerde Mahir ve Emre’nin sayılarıyla farkı eriterek üçüncü çeyreği 58-49 geride tamamladı.

Son periyotta heyecan arttı

Final periyoduna Cazalon’un üçlüğüyle başlayan Merkezefendi Belediyesi Basket, oyunda dengeyi buldu. 35’inci dakikada Mahir’in pota altı basketiyle fark 6 sayıya (69-63) kadar indi. Ancak son dakikalarda hata yapmayan Karşıyaka, tecrübesiyle maçı kontrol altına alarak parkeden 76-69 galip ayrıldı.

Karşıyaka ilk galibiyetini aldı

Bu sonuçla Pınar Karşıyaka, sezondaki ilk galibiyetini alırken taraftarına moral verdi.

