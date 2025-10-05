İzmir’in Menderes ilçesinde korkunç bir kadın cinayeti yaşandı. İki çocuk annesi Serpil Güral (45), hakkında uzaklaştırma kararı bulunan eşi A.G. (48) tarafından bıçaklanarak hayatını kaybetti.

Cinayetin, Güral’ın kendi evinde işlendiği öğrenildi.

Tartışma kanlı bitti

Olay, saat 13.30 sıralarında Görece Mahallesi İbni Sina Sokak’taki bir apartman dairesinde meydana geldi. İddiaya göre, Serpil Güral ile boşanma aşamasında olduğu eşi A.G. arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesi üzerine A.G., eline aldığı bıçakla eşine saldırdı. Komşuların çığlık sesleri üzerine durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdiği öğrenildi.

Sağlık ekipleri eve geldiğinde çok geçti

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Serpil Güral’ın vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklandığını tespit etti. Yapılan kontrolde iki çocuk annesi kadının hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yeri incelemesinin ardından Güral’ın cenazesi, İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu’na kaldırıldı.

Katil koca gözaltına alındı

Olay sonrası kaçmaya çalışan A.G., kısa süre içinde Menderes İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi. Polis ekipleri, cinayetin işlendiği apartmanda detaylı delil çalışması yaptı.

Uzaklaştırma kararı ortaya çıktı

Soruşturma kapsamında yapılan incelemede, Serpil Güral’ın 22 Eylül’den itibaren eşi hakkında bir aylık uzaklaştırma kararı aldırdığı ortaya çıktı. Ancak bu koruma kararına rağmen saldırganın eve geldiği ve cinayeti işlediği belirlendi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor

Savcılık tarafından başlatılan soruşturma kapsamında A.G.’nin ifadesi alınacak. Olayın nedenine ilişkin detaylı inceleme devam ederken, çevredeki güvenlik kameraları da mercek altına alındı.