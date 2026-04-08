Son Mühür- Karşıyaka Belediye Meclisi AK Parti Meclis Üyesi Av. Ahmed Said Atılğan, belediyenin 2025 yılı faaliyet raporu ve denetim sürecine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Karşıyaka Belediyesi’nin sadece bütçe açığıyla değil, aynı zamanda bir yönetim kriziyle karşı karşıya olduğunu belirten Atılğan, belediyenin mali tablosunu "sürdürülemez" olarak nitelendirdi.

"Denetim süreci siyasi hamlelerle engelleniyor"

Denetim komisyonundaki üye sayısının 5’ten 3’e düşürülmesini sert bir dille eleştiren Atılğan, muhalefetin denetim yetkisinin kısıtlandığını savundu. Kararın teknik bir zorunluluk değil, siyasi bir tercih olduğunu ifade eden Atılğan:

“Bu düzenleme ile AK Parti’li meclis üyeleri denetim sürecinden bilinçli şekilde dışlanmıştır. Bu yalnızca bir komisyon meselesi değil; Karşıyaka’da bize oy veren 43.000 vatandaşın denetim hakkının yok sayılmasıdır.

Ortada sadece bir bütçe açığı değil; denetimden kaçan, sorumluluktan uzaklaşan ve gerçekleri gizleyen bir yönetim anlayışı vardır” dedi.

"Mali disiplinsizliğin sonucudur"

Belediyenin 2025 mali yılı verilerini kalem kalem analiz eden Atılğan, bütçe tahminlerinin sahada karşılık bulmadığını vurguladı.

3,5 milyar TL gelir hedeflenmesine rağmen tahsilatın 2,38 milyar TL’de kaldığını belirten Atılğan, harcamaların ise 3 milyar TL’yi bulduğunu ifade etti.

“Bu tablo, bütçenin yaklaşık üçte birinin gerçekleşmediğini göstermektedir. Kağıt üzerinde yazılan gelirler, sahada karşılık bulmamıştır. 608 milyon TL’lik bu açık, mali disiplinsizliğin net bir sonucudur.”

"Bilinçli bütçe şişirmedir"

Belediyenin bütçeyi olduğundan büyük göstermek için gerçekleşmeyecek kalemleri rapora eklediğini iddia eden Atılğan, arsa satışlarındaki devasa sapmaya dikkat çekti:

“700 milyon TL olarak öngörülen arsa satış geliri yalnızca %0,15 seviyesinde gerçekleşti. Bu bir hata değil, bilinçli bir bütçe şişirmedir. Kamuoyuna gerçek dışı bir mali tablo sunulmuştur.

Bu hatayı her sene bilinçli bir şekilde tekrarlıyor, önceki yönetimden devraldığınız 'taşkın haciz' söylemini devam ettiriyorsunuz.”

Borç alarm veriyor

Belediyenin borç stokunun yıllık geliriyle kıyaslandığında korkutucu bir boyuta ulaştığını söyleyen Av. Ahmed Said Atılğan, ödenmemiş bütçe emanetlerine vurgu yaptı:

“Belediyenin toplam borcu 2,47 milyar TL’ye ulaşmıştır. Bunun 1,75 milyar TL’si ödenmemiş borçlardan oluşmaktadır. Belediye, yıllık gelirinin %73’ü kadar borcu ödeyememektedir. Bu artık bir uyarı değil, alarmdır.”

"İşçi maaş alamıyor, yönetim sorumluluk almıyor"

Mali krizin sosyal bir krize dönüştüğünü belirten Atılğan, işçi maaşlarının ödenmemesi ve buna rağmen sergilenen yönetim tavrını şu sözlerle eleştirdi:

“Çocuklarına bayram harçlığı veremeyecek durumda olan işçiler olmasına rağmen karşılarına ‘benim sorumluluğum yok’ rahatlığıyla çıkamazsınız.

Eğer geçmişteki yapılandırma imkanları kullanılsaydı; bugün ne haciz olacaktı, ne maaş sorunu yaşanacaktı, ne de İller Bankası kesintileri bu seviyeye ulaşacaktı.”

Faiz giderlerinde korkutan artış

Belediyenin kaynaklarının yatırıma değil, faize gittiğini belirten AK Partili Atılğan, son iki yıldaki artışı rakamlarla paylaştı:

“2023’ten 2025’e faiz yükü 7 kat artmıştır. Bugün 146 milyon TL doğrudan bankalara faiz olarak ödenmektedir. Bu faiz yükü, Karşıyaka Belediyesi’ndeki üç müdürlüğün bütçesinin toplamının üç katından fazladır.”

"Bunları bilmek bu meclisin en doğal hakkıdır"

Doğrudan teminlerdeki şeffaflık sorununa ve belediye iştiraki şirketlerin kapalı kutu olmasına değinen Atılğan:

“12 binden fazla doğrudan temin işlemi yapılmış ancak toplam tutar gizlenmiştir. Bu kabul edilemez. Madem belediye iştiraki şirketlerin vergi ve SGK borcundan Karşıyaka Belediyesi sorumlu; o zaman bu şirketler kimleri ağırlamış, kimleri gezdirmiş bunları bilmek bu meclisin en doğal hakkıdır” ifadelerini kullandı.

"Bu bir şirket olsaydı iflas ederdi"

Konuşmasının sonunda sert bir benzetme yapan Atılğan, raporu neden reddettiklerini şu çarpıcı cümlelerle özetledi:

“Bu bir şirket olsaydı iflas ederdi. Bu bir devlet olsaydı IMF kapısına gider, anahtarı da teslim ederdi. Belediyesini böyle batıran bir ana muhalefete insanlar nasıl devlet hizmeti noktasında yetki versin?

Karşıyaka Belediyesi, yatırım üretmeyen, borç ve faiz yükü altında ezilen bir yapıya sürüklenmiştir. Bu bir faaliyet raporu değil, mali çöküşün belgesidir. Bu nedenle bu raporu kabul etmiyor ve şerhimizi koyuyoruz.”