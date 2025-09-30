Son Mühür/ Begüm Mol - Karşıyaka Belediyesi’nin, Bakioğlu Holding desteğiyle inşa ettiği “Bakioğlu Can Dostlarımız Yaşam Merkezi ve Bakımevi” 3 Ekim’de törenle açılacak. Başkan Yıldız Ünsal, “Söz verdik, yerine getirdik. Şimdi coşkumuzu paylaşma zamanı” dedi.

Yangından etkilenen barınağın yerine modern tesis

Sahipsiz sokak hayvanlarının yaşam koşullarını iyileştirmek için çalışmalar yürüten Karşıyaka Belediyesi, Yamanlar Dağı’ndaki yangında zarar gören barınağın yerine modern bir merkez inşa etti. Bakioğlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı Cem Bakioğlu’nun desteğiyle tamamlanan tesis, Latife Hanım Mahallesi’nde Efsaneler ve Erol Baş Spor Tesisleri’nin yanında yer aldı.

Sahiplendirme ve sosyal projeler için merkez

Belediye tarafından hazırlanan mimari projeyle hayata geçirilen merkezde köpekler için yaşam ve sosyalleşme alanları, ziyaretçiler için yeşil alanlar bulunuyor. Örnekköy Köpek Bakımevi ile birlikte hizmet verecek tesis, sahiplendirme çalışmalarına da odaklanacak. Ayrıca hayvanlara yönelik etkinlikler, sosyal sorumluluk projeleri ve bağış kampanyalarıyla can dostlara barınma, sağlık, bakım, eğitim ve rehabilitasyon hizmetleri bir arada sunulacak.

“İzmir’de öncü, Türkiye’ye örnek olacağız”

Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız Ünsal, merkezin önemini şu sözlerle ifade etti: “Can dostlarımız için Karşıyakamıza yakışır bir yaşam ve bakım merkezi inşa etmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Burada bakıma ihtiyaç duyan dostlarımıza en iyi şartlarda hizmet vereceğiz. Destekleri için Cem Bakioğlu’na teşekkür ediyorum. Karşıyaka Belediyesi olarak veterinerlik hizmetlerinde İzmir’de öncü bir belediyeyiz. Bu merkezle hizmetlerimizi daha da güçlendirerek Türkiye’ye örnek olacağız.”