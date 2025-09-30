Basketbolda bu sezon Avrupa sahnesinde yer alacak olan Aliağa Petkimspor’un FIBA Europe Cup fikstürü açıklandı.

Temsilcimiz, C Grubu’nda zorlu rakiplerle mücadele edecek. Geçen sezon Basketbol Şampiyonlar Ligi’nde son 16’ya kalma başarısı gösteren Petkim, bu yıl Avrupa’da daha ileriye gitmeyi hedefliyor.

İlk maç İzmir’de

Avrupa sezonuna 15 Ekim’de başlayacak olan Aliağa Petkimspor, sahasında Romanya temsilcisi CSM Corona Brasov’u konuk edecek.

Taraftar desteğini arkasına alarak Avrupa serüvenine galibiyetle başlamak isteyen İzmir ekibi, ilk karşılaşmadan avantajlı çıkmayı planlıyor.

İlk deplasman Kıbrıs’ta

Petkimspor’un ilk deplasman mücadelesi 22 Ekim’de Kıbrıs Rum Kesimi’nde oynanacak. Temsilcimiz, Petrolina AEK karşısında kritik bir sınava çıkacak. Bu maç grubun kaderini belirleyecek karşılaşmalardan biri olarak öne çıkıyor.

Çifte Romanya mücadelesi

Petkimspor, 29 Ekim’de C Grubu’ndaki diğer Romanya temsilcisi CSM CSU Oradea ile İzmir’de karşılaşacak. 5 Kasım’da ise deplasmanda Brasov’un konuğu olacak. Bu iki maç, temsilcimizin grup sıralaması açısından büyük önem taşıyor.

Kasım’da kritik dönemeç

12 Kasım’da sahasında Petrolina AEK’i ağırlayacak olan Petkim, 19 Kasım’da ise deplasmanda Oradea ile karşılaşarak grup aşamasını tamamlayacak. Bu karşılaşmalar, ikinci tur yolunda belirleyici olacak.

Hedef zirve ve ikinci tur

Aliağa Petkimspor, grubunu zirvede bitirerek doğrudan ikinci tur gruplarına kalmayı hedefliyor. FIBA Europe Cup’ta 10 grupta mücadele eden takımlardan grup liderleri ve en iyi 6 ikincisi yoluna devam edecek. Bu nedenle her maç büyük önem taşıyor.