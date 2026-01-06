Karşıyaka altyapısından yetişerek A takım forması giyme başarısı gösteren Yalın Yıldız, Avrupa basketbolunun en prestijli gençlik organizasyonlarından biri olan adidas NextGen EuroLeague Elemeleri’nde sahne alacak.

Genç oyuncu, 6-8 Şubat tarihleri arasında Almanya’nın Ulm kentinde düzenlenecek turnuvada Next Generation Team Ulm kadrosuna davet edildi.

Karşıyaka’da Yalın Yıldız sevinci

Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Karşıyaka, altyapısından yetişen bir oyuncusunun daha Avrupa vitrinine çıkacak olmasının gururunu yaşıyor.

Yeşil-kırmızılı kulübün uzun süredir yakından takip ettiği ve A takım seviyesinde de forma şansı verdiği Yalın Yıldız, gösterdiği gelişimle uluslararası arenada boy gösterecek.

Avrupa vitrinine çıkan yeni isim

Ulm’da düzenlenecek adidas NextGen EuroLeague Elemeleri, Avrupa basketbolunun U18 düzeyindeki en önemli organizasyonları arasında yer alıyor.

Turnuva, genç yeteneklerin Avrupa’nın önde gelen kulüplerinin scout ekipleri tarafından yakından izlendiği, kariyer açısından kritik bir vitrin olarak dikkat çekiyor.

Karşıyaka’dan resmi açıklama geldi

Karşıyaka Spor Kulübü, Yalın Yıldız’ın turnuvaya davet edilmesinin ardından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

“Kulübümüzün altyapısından yetişen ve A Takım formamızı da giyen Yalın Yıldız, 6-8 Şubat tarihleri arasında Ulm’da düzenlenecek adidas NextGen EuroLeague Elemeleri’nde adidas Next Generation Team Ulm kadrosuna seçilmiştir.

Göstermiş olduğu gelişim, çalışma disiplini ve performansıyla bu önemli organizasyonda yer alma hakkı kazanan sporcumuz, kulübümüzü ve Türk basketbolunu uluslararası arenada temsil edecektir.”

Avrupa yıldızlarının çıktığı sahne

adidas NextGen EuroLeague, geçmiş yıllarda Luka Doncic ve Victor Wembanyama gibi dünya basketbolunun yıldız isimlerine vitrin olmuş bir organizasyon olarak biliniyor.

Bu yönüyle Yalın Yıldız’ın turnuvada yer alması, hem Karşıyaka altyapısının başarısını hem de Türk basketbolunun yükselen değerlerini bir kez daha ortaya koyuyor.

Hedef: Uluslararası başarı

Karşıyaka cephesi, genç oyuncunun turnuvada sergileyeceği performansın hem kendi kariyeri hem de kulübün altyapı yapılanması adına önemli bir referans olacağını vurgularken, Yalın Yıldız’ın Avrupa sahnesinde başarılı bir sınav vermesi bekleniyor.