İzmir Katip Çelebi Üniversitesi’nden yapılan açıklamaya göre, MEDAIGENCY projesi kapsamında gerçekleştirilecek fikir ve çözüm geliştirme maratonunda, sağlık sistemlerinin afet ve acil durumlarda karşılaştığı yapısal sorunlara yapay zekâ destekli çözümler üretilecek.

Etkinliğe öğrenciler, teknoloji firmaları, girişimciler ve yenilikçi ekipler katılacak. Katılımcılar, uzman mentorlar eşliğinde projelerini geliştirecek, prototipler hazırlayacak ve çözümlerini jüriye sunacak.

Başarılı projeler AFAD tarafından incelenecek

Hackathon sonunda öne çıkan prototipler, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı tarafından değerlendirilerek saha uygulamalarına uyarlanma potansiyeli açısından incelenecek. Bu yönüyle etkinliğin yalnızca bir fikir yarışması değil, doğrudan uygulamaya dönük bir inovasyon süreci oluşturması amaçlanıyor.

Akdeniz odaklı uluslararası iş birliği

Lübnan, Filistin, İtalya, İspanya ve Türkiye’nin yer aldığı MEDAIGENCY girişimi, Akdeniz havzasında sağlık sistemlerinin acil durumlara hazırlık, müdahale ve toparlanma kapasitesini güçlendirmeyi hedefliyor. Türkiye ayağı, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi bünyesinde Tıp Fakültesi ile Biyomedikal Mühendisliği bölümlerinin katkılarıyla yürütülüyor.

“Uluslararası görünürlük ve gerçek sorunlara çözüm fırsatı”

Projenin Türkiye Koordinatörü, İKÇÜ Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Melih Kaan Sözmen, etkinliğin öğrenciler ve profesyoneller için iki ayrı kategoride yapılacağını belirtti. Sözmen, “Katılımcılar yalnızca teknik bir yarışmanın parçası olmayacak. Aynı zamanda uluslararası görünürlük kazanacak, disiplinlerarası iş birlikleri kuracak ve gerçek kriz sorunlarına çözüm üretme fırsatı yakalayacak” değerlendirmesinde bulundu. AI4PURPOSE Hackathon, 30–31 Ocak tarihlerinde çevrim içi olarak gerçekleştirilecek.