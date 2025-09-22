İzmir'in Ödemiş ilçesinde sabah saatlerinde meydana gelen trafik kazası, genç bir motosiklet sürücüsünün ağır yaralanmasına yol açtı. Kamyonet ile motosikletin karıştığı kaza, bölge halkını derinden etkilerken, olay yerine acil müdahale ekipleri sevk edildi.

Kaza detayları ve ilk müdahale

Kaza, saat 08.30 civarında Balabanlı yolu üzerinde gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, Ö.Ç. (42) idaresindeki 35 Z 8088 plakalı kamyonet, seyir halindeyken karşı yönden gelen İ.A.'nın (18) kullandığı 35 BSN 221 plakalı motosikletle çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle motosiklet sürücüsü İ.A. metrelerce savruldu. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine kısa sürede sağlık ekipleri ve jandarma sevk edildi.

Sağlık ekipleri, ağır yaralanan motosiklet sürücüsü İ.A.'ya ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Ardından genç sürücü, hızla ambulansla Ödemiş Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. İ.A.'nın durumunun ciddiyetini koruduğu ve hastanede tedavi altına alındığı öğrenildi.

Soruşturma devam ediyor

Kazaya karışan kamyonet sürücüsü Ö.Ç., ifadesi alınmak üzere jandarma karakoluna götürüldü. Kaza mahallinde güvenlik önlemleri alınırken, jandarma ekipleri olayla ilgili detaylı inceleme başlattı. Görgü tanıklarının ifadeleri ve kaza yerindeki bulgular ışığında, kazanın kesin nedeninin belirlenmesi için soruşturma titizlikle sürdürülüyor. Yetkililer, sürücülere özellikle kırsal yollarda daha dikkatli olmaları ve hız sınırlarına uymaları konusunda uyarılarda bulundu.