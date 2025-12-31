3’üncü Lig 4’üncü Grup’ta sezonun ilk yarısını zirve yarışının içinde tamamlayan Karşıyaka, 2026 yılına yalnızca sportif değil, yapısal hedeflerle de hazırlanıyor.

Yeşil-kırmızılı ekip, uzun süredir hasret kaldığı şampiyonluğun yanı sıra yeni stat ve altyapı tesisleriyle kurumsal bir sıçrama yapmayı amaçlıyor.

23 yıllık kupa hasreti bu sezon bitebilir

Son şampiyonluğunu 2003 yılında 2’nci Lig’de yaşayan Karşıyaka, 23 yıldır kupa sevinci yaşayamıyor. 2016’da 1’inci Lig’den, 2018’de ise 2’nci Lig’den düşen İzmir temsilcisi, 8 sezondur 3’üncü Lig’de mücadele ediyor. Bu sezonu liderlik yarışında ikinci sırada tamamlayan Kaf-Kaf, ikinci yarıda doğrudan hedefe kilitlendi.

Statü değişikliği ihtimali yakından izleniyor

Karşıyaka son üç sezonda Play-Off’ta hedefe ulaşamazken, Türkiye Futbol Federasyonu’nun 3’üncü Lig statüsünde değişikliğe gidebileceği iddiası da kulüp yönetiminin gündeminde.

İddiaya göre, gruplarında ilk iki sırayı alan takımlar Play-Off oynamadan doğrudan 2’nci Lig’e yükselebilecek. Bu olasılık, sezonun ikinci yarısındaki yarışın önemini daha da artırıyor.

30 yıllık stat hayali somutlaştı

İzmir’de yeni stat fikrini ilk gündeme getiren kulüplerden biri olmasına rağmen yaklaşık 30 yıldır bu hayalini gerçekleştiremeyen Karşıyaka, ilk kez net bir takvimle umutlandı.

Zübeyde Hanım Stadyumu adını alacak yeni stat için İzmir Büyükşehir Belediyesi, 2026 bütçesinde ihale kaynağını ayırdı.

Projenin, 2014’te ilk çizimleri yapan Mimar Bahadır Kul ile imza aşamasına geldiği, kapasitesi artırılan revize proje için 2026’nın ilk aylarında ihaleye çıkılmasının planlandığı öğrenildi. Otopark yönetmeliği kaynaklı engellerin aşılması için de teknik çalışmalar sürüyor.

Mavişehir’de altyapı hamlesi

Karşıyaka’ya 2023 yılında altyapı tesisleri için tahsis edilen Mavişehir’deki 99 dönümlük araziyle ilgili yeni proje çizdirildi. Kulüp yönetimi, yıl içerisinde altyapı yatırımlarıyla ilgili somut adımlar atmayı hedefliyor.

Adem Yeşilyurt milli gurur yaşattı

Karşıyaka altyapısından yetişen 18 yaşındaki Adem Yeşilyurt, U19 Milli Takımı’nın UEFA Avrupa U19 Şampiyonası Elit Tur hazırlıkları kapsamında Özbekistan ile oynayacağı özel maçların aday kadrosuna ilk kez davet edildi.

Son haftalarda ligde forma giydiği 5 maçta 1 gol, 2 asistle dikkat çeken genç oyuncu, Trabzonspor ve Fenerbahçe’nin de radarına girdi. Adem, 7 Ocak’ta Antalya’da toplanacak milli takım kampına katılacak.

Basatemür: “Adem satılırsa sezon sonuna kadar kiralık kalmalı”

Teknik Direktör Burhanettin Basatemür, genç oyuncunun transfer süreciyle ilgili net konuştu. Adem’in gelişimine vurgu yapan deneyimli teknik adam, olası bir satışta tek şartlarının sezon sonuna kadar Karşıyaka’da kiralık kalması olduğunu belirtti. Basatemür, takımın bireylere değil, sistem üzerine kurulu olduğunu vurguladı.

Cumali Turhan Karşıyaka’da

Yeşil-kırmızılılar, Bölgesel Amatör Lig ekiplerinden Akkonakspor’da forma giyen 18 yaşındaki sol bek Cumali Turhan ile sözleşme imzaladı.

Genç oyuncunun imza törenine Futbol Şube Başkanı Ahmet Yimsek ile Sportif Direktör Mehmet Ceyhun katıldı. Kulüp, Cumali Turhan’a yeni sezonda başarı dileklerini iletti.

Kongre öncesi bilgilendirme

Karşıyaka’da 12 Ocak’ta yapılacak tüzük kongresi öncesinde camiaya yönelik bir bilgilendirme toplantısı da gerçekleştirildi. Yönetim, hem sportif hedefler hem de yapısal projeler konusunda üyeleri bilgilendirdi.