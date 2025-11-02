Doğu Anadolu’nun kış turizmi ve yöresel mutfağıyla öne çıkan illerinden Kars’ta, halkın yıl boyunca beklediği kaz kesim sezonu başladı. Kars’ın Susuz ilçesinde kaz yetiştiriciliği yapan Ali Yeğin, “Kasım ayı itibarıyla kazlarımız kesime hazır hâle geldi. Kar yağışını bekliyoruz. Ardından kesip kurutacağız, tuzlayacağız ve isteyenlere ambalajlarla göndereceğiz.” dedi.

Yaz boyunca meralarda doğal biçimde beslenen kazlar, sonbaharla birlikte besiye alınıyor. İlk karın yağmasıyla birlikte başlayan kesim döneminde, üreticiler kazları geleneksel yöntemlerle hazırlıyor. Kesim sonrası tuzlama ve kurutma işlemlerinin ardından etler kışa hazır hâle getiriliyor.

Kaz eti hem Karslıların kışlık sofralarını süslüyor hem de Türkiye’nin dört bir yanına gönderilerek bölge ekonomisine katkı sağlıyor. Bu yıl kaz fiyatlarının 5 bin ile 6 bin lira arasında değiştiği belirtiliyor.

Üretici Ali Yeğin, “Bu iş sabır ister. Meralarda gezdirdik, arpa ile besledik. Kar yağdığında eti daha lezzetli olur. Her aşamasını titizlikle yapıyoruz. Fiyatlar arttı ama lezzet değişmedi.” sözleriyle süreci anlattı.

Kars kazı, yöre halkı için sadece bir yemek değil, aynı zamanda kültürel bir gelenek ve dayanışma simgesi olmaya devam ediyor.