İzmir'in önde gelen kardiyoloji uzmanlarından biri olan Dr. Taha Okan'ın meslek hayatında önemli bir gelişme yaşandı. Okan bu gelişmeyi, sosyal medya hesabı üzerinden sevenleriyle buluşturdu. Okan, Üniversiteler Arası Kurul kararı ile Doçentlik ünvanını aldığını söyledi.

Teşekkürlerini iletti!

Sosyal medya hesabı üzerinden paylaşımda bulunan Taha Okan, "Değerli dostlarım bugün toplanan Üniversiteler Arası Kurul kararı ile Doçentlik ünvanımı aldım. Aileme “ anneme, babama, eşime, canım kızlarıma”, süreç boyunca desteklerini esirgemeyen Türk Kardiyoloji camiasının büyük hocaları; Prof. Dr. Ömer Kozan, Prof. Dr. Asım Oktay Ergene, Prof. Dr. Ali Oto, Prof. Dr. M. Birhan Yılmaz, Prof. Dr. Meral Kayıkçıoğlu, Prof. Dr. Mehmet Ali Özatik ve benim büyük hocam Dr. Batuhan Tamcı’ya çok teşekkür ediyorum.

Onlar olmadan bu yola çıkamayacağım, çıksam da başaramayacağım; akademik çalışma arkadaşlarım ve kadim dostlarım, Prof. Dr. Mehmet Doruk, Doç. Dr. Caner Topaloğlu, Abdullah Murat Mete, Prof. Dr. Cihan Altın, Prof. Dr. Cihan Şengül, Prof. Dr. Bahri Akdeniz, Prof. Dr. Emin Evren Özcan, Doç. Dr. Oğuzhan Ekrem Turan, Dr. Yiğit Yılancıoğlu, Prof. Barış Kılıçarslan, Dr. Ali Öztürk, Prof. Dr. Özlem Arıcan ve İzmir Ekonomi Üniversitesi Kardiyoloji Anabilimdalı öğretim üyeleri iyi ki varsınız! İyi ki dostlarımsınız…

Hekimlik sanatında çırakları olmaktan gurur duyduğum ustalarım Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Hocalarına, sınıf arkadaşlarıma ve asistanlık günlerini birlikte geçirdiğim meslektaşlarıma, ortağım Dr. Sonay Türker’e, Kardiya Tıp Merkezi ekip arkadaşlarım Dr. Özcan Vuran’a, Dr. Onur Dalgıç’a, hemşirelerimiz ve sekreteryamıza, çalışmalarımda kullandığım muhteşem kardiyak görüntüleri sağlayan ERA Radyoloji Merkezi çalışanlarına, paha biçilmez akademik destekleri için Ege Üniversitesi Radyoloji Anabilimdalı’ndan Prof Dr. Selen Bayraktaroğlu, Prof Dr. Naim Ceylan ve Orhan Küçük’e, laboratuvar çalışmalarımızı titizlikle gerçekleştiren Mustafa Levent Dumlu, Büşra Heparslantunç, Biolab laboratuvarlar grubuna; tez hocalarım Prof. Dr. Özhan Göldeli, Prof. Dr. Servet Akar, Prof. Dr İsmail Sarı, Prof. Dr. Nurullah Akkoç’a, kardiyoloji uzmanlık eğitimimi aldığım DEÜ kardiyoloji öğretim üyesi büyüklerim Prof. Dr. Önder Kırımlı, Prof. Dr. Özer Badak, Prof. Dr. Özgür Aslan, Prof. Dr. Nezihi Barış, Prof. Dr. Ebru Özpelit’e ve hastalarıma çok teşekkür ediyorum…" ifadelerini kullandı.

