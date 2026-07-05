Zonguldak’ta insansız hava aracı (İHA) vurdu. Zonguldak’ın Çaycuma ilçesine bağlı Filyos beldesinde Karadeni sahilinde vurulan İHA’nın askeri amaçlı olduğu değerlendirildi. İHA’nın vurması üzerine bölgede geniş çaplı güvenlik önlemleri alındı.

Geniş çaplı güvenlik önlemi alındı

Yapılan açıklamalara göre, Zonguldak’ta Filyos sahilinde kıyıya vurmuş bir insansız hava aracı gören vatandaş durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda güvenlik gücü anında sevk edildi. Ekipler, bölgeyi geniş çaplı güvenlik çemberine aldı. Vatandaşın İHA’nın bulunduğu alana yaklaşmalarına izin vermedi.

Bomba imha ekibi geldi

Olay yerine tedbir amaçlı bomba imha uzmanları çağrıldı. İHA üzerinde teknik inceleme başlatıldı. İnsansız hava aracına dair yapılan ilk değerlendirmelerde, askeri amaçlı olduğu belirtilen İHA’nın menşeine dair henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Güvenlik güçlerinin olayla ilgili incelemeleri sürerken, SAT komandolarının da bölgeye sevk edileceği bilgisi aktarıldı.

Teknik inceleme de yapılacak

Yapılacak teknik incelemelerin ardından İHA’nın hangi ülkeye ait olduğunun belirlenmesi ve bölgeye nasıl ulaştığının netlik kazanması planlanıyor.