Zonguldak’ta mahkumlar rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. Zonguldak Beycuma M Tipi Kapalı Cezaevi’nde hükümlüler toplu şekilde hastalandı. Ceza İnfaz Kurumu’nda barınan 18 hükümlü ve tutuklu, mide bulantısı ve kusma gibi şikayetlerle revire başvurdu. Yaşananların ardından cezaevi yönetiminin durumu yetkililere bildirmesi üzerine kuruma 112 Acil Sağlık personeli geldi. Sağlık ekiplerinin cezaevindeki yaptıkları ilk müdahalenin ardından, durumlarının daha ciddi olduğu tespit edilen 5 kişi ambulanslarla Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Hastanedeki tedavileri tamamlanan tutuklu ve hükümlüler, daha sonra güvenlik önlemleri altında yeniden cezaevine götürüldü.

Su ve yemeklerden numune alındı

Olayın ardından yetkililerden yapılan açıklamada, gün içinde kahvaltının 934 kişiye, öğle ve akşam yemeklerinin ise 932 kişiye dağıtıldığı söylendi. Hastaneye kaldırılan kişilere yönelik tıbbi değerlendirmelerde gıda zehirlenmesine dair kesin bir teşhis konulmadı. Hastalıkların kaynağını tespit edebilmek amacıyla geniş çaplı bir inceleme başlatıldığı ve bu kapsamda Zonguldak İl Sağlık Müdürlüğü uzmanları cezaevinin kullanım suyundan, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerinin ise tüketilen yemeklerden numuneler alarak laboratuvar tahliline gönderdiği duyuruldu. Konuyla ilgili başlatılan idari ve teknik inceleme çok yönlü olarak devam ediyor.