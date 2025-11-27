Zonguldak'ın İncivez Mahallesi'nde bulunan Kamelya Sokak, arazi sahiplerinin belediyeden alamadığı kamulaştırma bedeli nedeniyle ulaşıma kapatıldı. Belediyenin mahkeme kararına rağmen ödeme yapmaması üzerine mülkiyet hakkını kullanan vatandaşlar, arazilerinin yol olarak kullanılan kısmına çit çekerek duruma tepki gösterdi. Bu durum, bölge sakinlerinin mağduriyetine yol açtı.

Mahkeme 1,5 yıl önce ödeme kararı vermişti

Söz konusu arazi için Zonguldak Belediyesi, 2023 yılında yol çalışması kapsamında kamulaştırma kararı almıştı. Sürecin başında iki yıllık ecrimisil bedeli hak sahiplerine ödenmesine rağmen, kamulaştırma bedeli konusunda taraflar arasında anlaşma sağlanamadı. Bunun üzerine arsa sahipleri, bedelin tespiti için Asliye Hukuk Mahkemesi'ne başvurdu.

Mahkeme, 2024 Mart ayında belediyenin hak sahiplerine 582 bin 714 lira ödemesine hükmetti ve bu ödeme için idareye 15 günlük bir süre tanıdı. Ancak aradan yaklaşık bir buçuk yıl (1,5 yıl) geçmesine rağmen belediye tarafından hiçbir ödeme yapılmadı. Ödeme alamayan arsa sahipleri, avukatları aracılığıyla arazileri üzerindeki çöp konteynerlerinin kaldırılmasını talep etti; fakat bu talep de ‘ihtiyacı karşıladığı’ gerekçesiyle belediyece reddedildi.

Çitler geri çekildi ama yol kapalı kaldı

Yasal sürecin sonuçsuz kalması üzerine arsa sahipleri, Anayasa ile korunan mülkiyet haklarını kullanarak yolun kendi tapulu arazilerinden geçen kısmını çit çekerek ulaşıma kapattı. Ancak güzergâhı kullanan vatandaşların yaşadığı yoğun mağduriyet üzerine, çitler üzerinde bir düzenleme yapılarak yolun küçük bir bölümü yeniden kontrollü ulaşıma açılmak zorunda kalındı.

Avukat Ayçin Oktay, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, mahkemenin belirlediği bedelin belediye tarafından yasal süre içinde ödenmemesi nedeniyle idarenin açtığı kamulaştırma davasının aleyhine sonuçlandığını ve kesinleştiğini belirtti. Oktay, "Kamulaştırma kararı uygulanamamış oldu. Müvekkiller de anayasa ile korunan mülkiyet hakları gereği bu yerlerini çevrelediler" ifadelerini kullandı.

Vatandaş ve Belediye yetkilisinden çözüm çağrısı

Yolun kapanması nedeniyle günlük yaşamlarında zorluk çeken bölge sakinlerinden Yasin Çelikel, bir yandan arsa sahiplerini haklı bulduğunu dile getirdi. Çelikel, "Kamulaştırma ücretini ödemedikleri için yer sahipleri de arkadaşım olur, burayı kapattılar. Arabalar geçemiyor, halk mağdur oluyor. Bir an önce olayın çözülmesini istiyoruz biz de" diyerek hem mağduriyetlerini hem de çözüm beklentilerini ifade etti.

Belediye yetkilisi ise, söz konusu kamulaştırma kararının önceki yönetim döneminde alındığını ve mahkemece belirlenen bedelin yüksek bulunması nedeniyle kamulaştırma işleminin tamamlanamadığını açıkladı. Yetkili, hak sahiplerinin başlattığı yargı sürecinin devam ettiğini de sözlerine ekledi.