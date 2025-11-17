CHP Merkez Yönetim Kurulu, Genel Başkan Özgür Özel’in başkanlığında parti genel merkezinde bir araya geldi. Toplantı sonrası kameraların karşısına geçen CHP Sözcüsü Deniz Yücel, gündemdeki başlıklarla ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Yücel’in en sert tepkisi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik hazırlanan iddianameye yönelik oldu.

“İddianame değil, iftiraname”

İBB soruşturması kapsamında hazırlanan iddianame için “Bu belgenin adı iddianame ama aslında yargı eliyle verilen bir muhtıradır” diyen Yücel, metnin siyasi amaçla hazırlandığını savundu.

Yücel açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Bu belge demokratik hayata kasteden kötücül bir siyaset anlayışının ürünüdür. Sayfa sayısını artırarak iddiaları güçlendirdiklerini sanıyorlar. Tıpkı Ergenekon ve Balyoz süreçlerinde olduğu gibi binlerce sayfalık iddianamelerle ‘suçlu’ algısı yaratmaya çalışıyorlar. Ama o dosyalar çöktü, bu da çökecek.”

“CHP’yi kapatmak isteyen bir siyasi akıl var”

Deniz Yücel, iddianameye parti kapatma talebinin eklenmesine sert tepki gösterdi.

“AK Parti, CHP’den öyle korkuyor ki çökmüş bir iddianameye parti kapatma talebi iliştiriyor” diyen Yücel, sözlerine şöyle devam etti:

“Eski bir siyasi, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’nı CHP’yi kapatmak için göreve çağırdı. Bu bile iddianamenin hukuki değil, tamamen siyasi olduğunu gösteriyor. Türkiye Cumhuriyeti’ni kuran, çok partili hayatın önünü açan CHP’yi kimse kapatamaz. Biz gücümüzü milletten alıyoruz.”

“Ekrem İmamoğlu’nu zindana atma çabasının parçası”

Yücel, söz konusu iddianamenin aynı zamanda Ekrem İmamoğlu’nu siyaseten tasfiye etme girişimi olduğunu da savundu:

“Amaç CHP’yi kapatmak ve Cumhurbaşkanı adayımız Ekrem İmamoğlu’nu Silivri zindanında tutmaktır. Bu büyük bir hukuksuzluktur.”

Şehit cenazesi tartışması: “Aileler Türk milletine emanettir”

CHP Sözcüsü, Ankara’da askeri kargo uçağının düşmesi sonucu şehit olan üç asker için düzenlenen törene de değindi. Törende, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler’in bir şehit annesine “Hadsizlik yapma” şeklinde tepki gösterdiği iddialarına dikkat çeken Yücel, şu değerlendirmeyi yaptı:

“Bu iddia ortaya atıldığından beri ne Milli Savunma Bakanlığı ne de Sayın Güler’den bir açıklama gelmedi. Şehitlerimiz bu milletin toprağın altındaki ulu kökleridir, gazilerimiz yaşayan anıtlarıdır. Şehit aileleri ve gazilerimiz Türk milletine emanettir.”