Son Mühür/Hüseyin Demir İzmir Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü, olimpik branşlarda başarıdan başarıya koşuyor. Yetiştirdiği sporcularla örnek olan İzmir BBSK, geleceğin sporcularını yetiştiriyor. 23-24 Eylül tarihlerinde İzmir’de düzenlenen ve 38 ilden 550 sporcunun katıldığı Ümitler Batı Grubu Türkiye Seçmeleri’nde İzmirli sporculardan Mehmet Efe Özdemir ve Furkan Aydın birinci, Nisa Erdoğan ise üçüncü oldu. Bu derecelerle İzmirli sporcular, 3-5 Ekim tarihlerinde Ordu’da düzenlenecek Ümitler Türkiye Şampiyonası’na katılmaya hak kazandı. İzmir Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü Başkanı Berkan Alptekin, “Sporcularımızı ve antrenörlerimizi kutluyor, Türkiye Şampiyonası’nda başarılar diliyoruz. Hepsiyle gurur duyuyoruz. İzmir Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü olarak çalışmaya ve üretmeye devam edeceğiz” dedi. İzmir Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü'nün salonu Celal Atik Spor Salonunda yenilen parke ve mini salonlarla faaliyetler devam ediyor.

Muhabir: Hüseyin Demir