Son Mühür/ Beste Temel- Karabağlar Belediye Meclisi’nin Ocak ayı olağan toplantısı, Belediye Başkanı Helil Kınay yönetiminde gerçekleştirildi.

Yeni yılın ilk oturumunda, belediyenin denetim mekanizmalarından personel haklarına, sosyal projelerden imar planlarına kadar geniş bir gündem maddesi karara bağlandı. Başkan Kınay, açılış konuşmasında 2025 yılının acı ve kayıplarla geride kaldığını belirterek, 2026 yılı için tüm vatandaşlara huzur ve mutluluk dileklerini iletti.

Denetim komisyonu üyeleri belirlendi CHP oyları bölündü

Toplantının en önemli gündem maddelerinden biri olan Denetim Komisyonu seçimi gizli oylama ile gerçekleştirildi. Yapılan oylama sonucunda Karabağlar Belediyesi’nin 2026 yılı denetim faaliyetlerini yürütecek isimler şu şekilde belirlendi:

CHP Grubundan: Nurdan Şenkal Uçar 23 oy, Savaş Akıncı 23 oy ve Kerim Ülge 23 oy aldı.

AK Parti Grubundan: Fırat Eroğlu 27 oy ve İbrahim Ulubaş 27 oy aldı.

Meclis toplantısı öncesinde CHP'nin grup toplantısında denetim komisyonu seçimi için belirlenecek isimler için meclis öncesinde CHP içerisinde kriz yaşandığı öğrenildi.

Çalışan hakları ve sosyal denge tazminatı onaylandı

Mecliste personel haklarına yönelik hazırlanan önergeler oy birliğiyle kabul edildi. Bu kapsamda, belediyede görev yapan memur ve sözleşmeli personele 2026-2027 yıllarını kapsayan Sosyal Denge Tazminatı ödenmesi kararlaştırıldı. Ayrıca, Zabıta Müdürlüğü personeline ödenecek fazla çalışma ücreti aylık 5.371-TL olarak belirlenirken, belediye bünyesinde istihdam edilecek yeni psikolog ve mühendis kadrolarının ücret tavanları da güncel genelgeler doğrultusunda onaylandı.

Şehit Ümit İnce’nin adı Karabağlar’da yaşayacak

Vefa örneği teşkil eden bir kararla, 11 Kasım 2025 tarihinde Gürcistan’da düşen askeri uçakta şehit olan Hv. Uçk. Bkm. Asb. Kd. Bçvş. Ümit İnce'nin ismi, Uğur Mumcu Mahallesi’nde bulunan bir parka verildi. Şehidimizin anısını yaşatacak olan bu önerge, meclis üyelerinin oy birliği ile kabul edildi.

İmar planlarında tartışmalı madde: Oy çokluğuyla reddedildi

Toplantının en hararetli tartışması Abdi İpekçi, İhsan Alyanak ve Peker Mahallelerini kapsayan uygulama imar planı değişikliği maddesinde yaşandı.

AK Parti grup sözcüsü Fırat Eroğlu ve diğer muhalefet meclis üyeleri, söz konusu değişikliğin "lokal bir çözüm" getirdiğini, kötü emsal teşkil edebileceğini ve kamu yararı yerine belirli parsellere avantaj sağladığını belirterek "ret" oyu vereceklerini açıkladılar.

CHP grubundan ise İmar Komisyonu Üyesi Rahile Yeni ise yerinde inceleme yaptıklarını, vatandaş mağduriyetini gidermek adına bu kararı aldıklarını ve hukuka uygun olduğunu savundu.

Yapılan oylama neticesinde, ilgili imar planı değişikliği önergesi oy çokluğu ile reddedildi. Öte yandan, daha önce mahkeme kararıyla iptal edilen ve revize edilerek yeniden gündeme gelen 4. Etap Karabağlar-Cennetoğlu planları ise oy birliğiyle kabul edildi.

Sosyal projeler ve tahsisler gündemde

Toplantıda ayrıca; Peker Mahallesi'ndeki Lale Paşa Camii yanındaki alanın Aile Sağlığı Merkezi olarak kullanılmak üzere İl Sağlık Müdürlüğü’ne tahsisi ve İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne ait bir taşınmazın "Açık Pazar Yeri" olarak kullanım süresinin uzatılması için Başkan Kınay’a yetki verilmesi maddeleri onaylandı.

Meclis sonunda; "Gece Kreşi", "Engelsiz Sokak Projesi", "Hayvan Sağlığı Gönüllü Ağı" ve "Genç Girişimcilere Destek" gibi toplam 14 madde, detaylıca incelenmek üzere ilgili komisyonlara yeniden havale edildi.

Denetim Komisyonu seçiminde "Başkanlık" diyaloğu

Toplantının dilek ve temenniler bölümünde, Denetim Komisyonu seçim sonuçları üzerine kısa bir diyalog yaşandı. AK Parti grubundan 27 oy alarak seçilen Fırat Eroğlu, aldığı yüksek oya dikkat çekerek, “27 oy almışız, madem öyle komisyon başkanı da ben olayım” teklifinde bulundu. Belediye Başkanı Helil Kınay ise bu talebe karşılık, denetim sürecinin 40 gün boyunca ortak bir akılla yürütüleceğini hatırlatarak, “Komisyon başkanlığına komisyonun kendi üyeleri karar verecektir” yanıtını verdi.

Karabağlar’ın trafik sorunu ve engelli hizmetleri gündemde

Meclis üyesi Ahmet Demirci, ilçenin kanayan yarası haline gelen trafik sorununa dikkat çekti. Özellikle Aydın Mahallesi bölgesindeki köprüde yapılacak küçük bir revizyonun trafik yükünü %50 oranında hafifleteceğini belirten Demirci, “Sabah ve akşam saatlerinde trafik durma noktasına geliyor. Köşedeki arsa sahibi geçiş için izin vermeye hazır. Bu fırsatı değerlendirip vatandaşımızı rahatlatalım” dedi. Demirci ayrıca, belediyeye ait engelli nakil aracının arızalı olduğu bilgisini paylaşarak, engelli vatandaşların mağduriyetinin giderilmesi için acil onarım çağrısında bulundu.

Fen işleri için ekipman ve bütçe uyarısı

Belediyenin teknik altyapısına dair söz alan Hasan Acar, Fen İşleri Müdürlüğü’nün iş makinesi ve ekipman noktasında yaşadığı sıkıntılara değindi. 2026 bütçesinde bu kalemlere yer ayrıldığını hatırlatan Acar, “İş makineleri döviz kuru üzerinden alınıyor, bizim bütçemiz ise TL bazlı. Kur farkından etkilenmemek ve hizmetlerin aksamaması için yılın ilk çeyreğinde bu alımları tamamlamalıyız” ifadelerini kullandı.

"Karabağlar hastanesiz kalmamalı"

Meclisin bir diğer konusu ise sağlık hizmetleri oldu. Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin depreme dayanıksızlığı nedeniyle kısa bir süre önce hasta alımını durdurduğunu hatırlatan Nurcan Pirgan Çakır, süreci yakından takip ettiklerini belirtti. Çakır, “Gönül isterdi ki ilçemiz bir süreliğine bile olsa hastanesiz kalmasın. Ancak can güvenliği önceliğimizdir. Yıkım ve yeniden inşa sürecinin en kısa sürede tamamlanmasını diliyoruz. Belediye olarak bu süreçte her türlü desteği sağlamaya hazırız”

Kadın konuk evi ve çevre kirliliği uyarısı

Meclisin son bölümünde söz alan Serap Eyce, Karabağlar’da sosyal belediyecilik adına kritik bir eksikliğe dikkat çekti. Nüfusu 100 binin üzerindeki belediyelerde kadın konuk evi açılmasının yasal bir zorunluluk olduğunu hatırlatan Eyce, "Karabağlar gibi büyük bir ilçede, ihtiyaç duyan kadınlarımızın sığınabileceği bir konuk evinin en kısa sürede ilçemize kazandırılması gerekiyor" dedi.

Uğur Durmaz ise ilçedeki temizlik ve çevre sorunlarını sert bir dille eleştirdi. 58 mahalleyi gezdiğini belirten Durmaz, evsel atıkların dere yataklarını tıkadığını ve bu durumun su baskınlarına davetiye çıkardığını vurguladı. Durmaz, konuşmasında şu örneği verdi: "Binalarımıza izolasyon yaptırıyoruz, cep telefonlarımızı bile korumaya alıyoruz ama çevremizi korumuyoruz. Dere yataklarındaki taşmalar yüzünden ev ve iş yerlerini su basıyor. Bu kirlilik ve Yeşilyurt bölgesindeki kronikleşen otopark sorunu için el birliğiyle acil önlem almalıyız."

"Vatandaşın taleplerine açığız"

Toplantıyı kapatırken meclis üyelerinin önerilerini not alan Belediye Başkanı Helil Kınay, Karabağlar halkından gelen her türlü dilek ve talebe açık olduklarını ifade ederek oturumu sonlandırdı.