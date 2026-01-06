Son Mühür / Osman Günden - CHP yönetimindeki Buca Belediyesi’nde aylardır devam eden maaş ödemelerindeki aksamalar, belediyenin yeni borçlanma talebiyle yeniden gündeme geldi. Belediyenin mevcut mali yüküne rağmen 375 milyon TL’lik ek borçlanma yetkisi istemesi, kamuoyunda ve siyasi çevrelerde sert eleştirilere neden oldu.

AK Parti’den sert çıkış: “Belediye borçla ayakta durmaya çalışıyor”

AK Parti Buca İlçe Başkanı Cihangir Sağır, belediyenin mali tablosuna ilişkin yaptığı açıklamada, gelinen noktayı “ciddi bir yönetim krizi” olarak değerlendirdi. Sağır, belediyenin mali yapısının şeffaflıktan uzak olduğunu savunarak, borç yükünün her geçen gün arttığını ifade etti.

“Bu tablo hizmet değil, mali çöküştür”

Sağır, belediye yönetiminin izlediği politikaları eleştirerek, borçlanma yetkisi talebinin Buca’daki mali krizi daha da derinleştireceğini belirtti. Mevcut borçların hangi alanlarda kullanıldığına dair kamuoyuna net bilgi verilmediğini vurgulayan Sağır, “Ortada ciddi borçlar var ancak Bucalıların hayatına yansıyan somut bir hizmet görülmüyor” dedi.

Çalışanların maaşları tartışmanın merkezinde

Belediye personelinin maaşlarını zamanında alamamasının büyük bir mağduriyet yarattığını dile getiren Sağır, yaşananların sosyal belediyecilik anlayışıyla bağdaşmadığını savundu. Belediye çalışanlarının geçim sıkıntısıyla karşı karşıya kaldığını belirten Sağır, belediye yönetiminin önceliğinin çalışanların hakları olması gerektiğini ifade etti.

“Şeffaflık çağrısı”

AK Parti Buca İlçe Başkanı, belediyenin mali bilançosunun kamuoyuyla paylaşılması gerektiğini belirterek, “Buca Belediyesi’nin hangi kredileri kullandığı ve bu kaynakların nerelerde değerlendirildiği şeffaf biçimde açıklanmalıdır” çağrısında bulundu.

“Bu sürecin takipçisi olacağız”

Sağır, AK Parti olarak Buca Belediyesi’ndeki mali süreci yakından izlemeye devam edeceklerini söyledi. Belediye yönetiminin, hem çalışanlara hem de Bucalılara karşı sorumlulukları olduğunu vurgulayan Sağır, “Buca’nın geleceği borçla günü kurtarma anlayışına teslim edilmemelidir” ifadelerini kullandı.