Kar yağışının etkisini artırmasıyla birlikte günlük yaşamda ciddi güvenlik riskleri ortaya çıktı. Uzmanlar, özellikle dışarıda vakit geçiren vatandaşların farkında olmadan yaptığı bazı davranışların can kayıplarına neden olabileceğine dikkat çekti.

Çatı altlarında oluşan sessiz risk

Hava sıcaklığındaki ani değişimlerle bina çatılarında biriken kar ve buz sarkıtları düşme eğilimi gösteriyor. Bina diplerinden yürüyen yayalar, yukarıdan gelebilecek ağır kar kütlelerini çoğu zaman fark edemiyor. Güvenlik şeridi bulunmayan alanlarda yürüyen kişilerin daha açık bölgelere yönlendirilmesi yaralanmaların önüne geçebiliyor.

Araçlarda görünmeyen ölümcül tehlike

Karda mahsur kalan ya da park halindeki aracında ısınmaya çalışan sürücüler için karbonmonoksit zehirlenmesi büyük risk oluşturuyor. Yoğun kar nedeniyle egzoz borusunun kapanması, zehirli gazın araç içine dolmasına neden olabiliyor. Kar içinde çalışır halde araçta bekleyen birini görenlerin, egzoz çıkışını kontrol etmesi için uyarması hayati önem taşıyor.

Donmuş su yüzeyleri her an kırılabilir

Buz tutmuş göl, gölet ve su birikintileri dışarıdan sağlam görünse de her noktada aynı kalınlıkta olmuyor. Üzerine çıkan kişilerin buzun kırılmasıyla soğuk suya düşmesi, saniyeler içinde hipotermiye yol açabiliyor. Çatlak ya da şeffaf buz üzerinde birini görenlerin derhal uyarması gerekiyor.

Yanlış kıyafet vücut ısısını hızla düşürüyor

Karda uzun süre kalan ve pamuklu kıyafet giyen kişiler, terleme veya ıslanma durumunda vücut ısılarını hızla kaybediyor. Islak kıyafetle dışarıda kalmaya devam eden veya titreme belirtileri gösteren kişilerin kapalı ve kuru bir alana geçmesi saglık açısından kritik görülüyor.

Uzmanlar, bu davranışların çevrede fark edilmesi halinde sessiz kalınmaması ve kişilerin nazik şekilde uyarılması gerektiğini belirtiyor. Kar yağışının oluşturduğu risklerin, küçük önlemlerle büyük kayıplara dönüşmesi engellenebiliyor.