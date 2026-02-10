74 yaşındaki Ünzile Mangaz, iki kızıyla birlikte yaşadığı evde hayatını kaybetti. Ancak bu ölüm basit bir yaşlılık vakası olarak değil, toplumsal duyarsızlığın acı bir örneği olarak kayıtlara geçti. Komşuların ihbarları ve ifadeleri üzerine olayın perde arkası aralanmaya başlandı.

Ünzile Mangaz kimdir?

Ünzile Mangaz, İstanbul Gaziosmanpaşa'da iki kızıyla birlikte yaşayan 74 yaşında bir kadındı. Yaşamının son döneminde oldukça bakımsız, yalnız ve ihmal edilmiş bir şekilde hayat sürüyordu.

Mahalle sakinlerinin aktardığına göre Mangaz, sık sık evden yardım çığlıkları atıyordu. "Bizi kurtarın!", "Kızım kardeşini dövüyor!" şeklindeki feryatları komşular tarafından defalarca duyulmuştu.

Evde neler yaşanıyordu?

Evdeki kızlardan biri hasta ve yatağa bağımlıydı. Diğer kız ise hem hasta kardeşi hem de annesi üzerinde baskı ve şiddet uygulamakla suçlanıyor.

Olay sonrası evde yapılan incelemelerde, ortamın yaşama elverişsiz olduğu ve ciddi bir bakım ihmali bulunduğu tespit edildi. Yaşlı kadının uzun süredir bu koşullarda yaşamak zorunda kaldığı anlaşıldı.

Ünzile Mangaz neden öldü?

Ünzile Mangaz'ın ölüm nedeni resmi olarak doğal nedenler olarak kayıtlara geçti. Otopsi raporunda travmatik bir etki yer almadı.

Ancak çevredekilerin iddialarına göre yaşlı kadının ölümü, uzun süredir devam eden ihmal, yetersiz beslenme ve psikolojik baskı gibi nedenlerle hızlandı. Olayın detayları, toplumda yaşlı bireylere uygulanan görünmez şiddetin bir yansıması olarak değerlendiriliyor.

Müge Anlı olayı nasıl gündeme taşıdı?

Müge Anlı, ATV ekranlarında sunduğu Müge Anlı ile Tatlı Sert programında Ünzile Mangaz'ın ölümüyle ilgili kamuoyunun dikkatini çekecek bir dosya açtı.

Programda komşularla yapılan röportajlar, mahallenin tanıklıkları ve evden çekilen görüntüler paylaşıldı. Özellikle Mangaz'ın kızlarından birinin hasta kardeşine uyguladığı iddia edilen fiziksel şiddet ve yaşlı kadının defalarca komşulara yardım çağrısı yapmasına rağmen hiçbir sosyal hizmet müdahalesinin olmaması, programda eleştirilen temel noktalardan biri oldu.

Komşular ne dedi?

Mahalle sakinlerinin aktardıklarına göre, Ünzile Mangaz yıllardır çevresinden yardım istiyor, sık sık pencereden bağırarak sesini duyurmaya çalışıyordu. Ancak birçok kişi bu çağrıları "aile içi sorun" olarak görüp müdahale etmedi.

Bazı komşular durumu polis ve sosyal hizmetlere bildirdiklerini ifade etse de, etkili bir denetim mekanizmasının devreye girmediği anlaşılıyor.

Cenazesi nerede defnedildi?

Ünzile Mangaz'ın cenazesi, ölümünün ardından kimsesizler mezarlığına defnedildi. Bu durum, yaşlı kadının hayattayken yaşadığı yalnızlığın ölümünden sonra da devam ettiğinin acı bir göstergesi olarak yorumlandı.

Soruşturma başlatıldı mı?

Mangaz'ın ölümünün ardından İstanbul Emniyeti ve ilgili kurumlar tarafından olayla ilgili inceleme başlatıldı. Sosyal hizmetler ve yerel idarelerin sorumluluğu da sorgulandı.

Programda dile getirilen iddiaların ardından kamuoyu baskısıyla sosyal denetim mekanizmalarının güçlendirilmesi çağrıları yapıldı. Yaşlı ve bakıma muhtaç bireylerin korunması için daha etkin tedbirler alınması gerektiği vurgulandı.

Olay neden bu kadar konuşuldu?

Ünzile Mangaz olayı, sadece bireysel bir trajedi değil, aynı zamanda yaşlılık, kadın, yoksulluk ve ihmalle iç içe geçmiş bir toplumsal yara olarak değerlendiriliyor.

Ünzile Mangaz'ın sessiz çığlıkları, Müge Anlı gibi platformlar sayesinde ancak ölümünden sonra duyulabildi. Toplumun yalnız yaşlı bireylere yaklaşımı, sosyal destek mekanizmalarının yetersizliği ve bireylerin yaşlı akrabalarına karşı tutumları, bu olayla yeniden gündeme geldi.

Uzmanlar, benzer trajedilerin önlenmesi için toplumsal farkındalığın artırılması ve sosyal hizmetlerin daha etkin çalışması gerektiğini vurguluyor.