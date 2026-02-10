İzmir’de yurt dışı planı yapan vatandaşlar için pasaport zorunluluğunu ortadan kaldıran uygulama gündemdeki yerini koruyor. Yeni tip çipli kimlik kartına sahip Türk vatandaşlarının, belirli ülkelere yalnızca kimlikleriyle giriş yapabildiği sistem yürürlükte kalmaya devam ediyor. Dışişleri Bakanlığı ve ilgili kurumların protokoller dogrultusunda yürüttüğü uygulama, özellikle kısa süreli seyahatlar planlayanlar için önemli kolaylık sağlıyor.

Uluslararası sivil havacılık ve sınır güvenliği standartlarına göre yürütülen süreçte kimlikle seyahat edilebilen ülkeler de netleşti. Liste, hem turistik ziyaretleri hem de hızlı seyahat planlarını etkiliyor.

Kimlikle gidilebilen ülkeler hangileri

Güncel uygulamaya göre yeni tip biyometrik kimlik kartı bulunan Türk vatandaşları şu ülkelere pasaportsuz giriş yapabiliyor:

Azerbaycan’a doğrudan Türkiye’den yapılan seyahatlerde 90 güne kadar vizesiz muafiyet uygulanıyor.

Gürcistan, kimlik kartıyla giriş yapanlara 1 yıla kadar kalış hakkı tanıyor.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde mevcut protokoller kapsamında kimlikle giriş çıkış serbestisi sürüyor.

Moldova’da 180 gün içinde 90 günü aşmayacak turistik ziyaretler kimlik kartıyla gerçekleştirilebiliyor.

Sırbistan ile yapılan anlaşma doğrultusunda çipli kimlikle girişler resmiyet kazandı.

Ukrayna’da ise karşılıklı anlaşma kapsamında 90 güne kadar olan seyahatlerde biyometrik kimlik geçerli kabul ediliyor.

Sınır kapılarında dikkat edilmesi gerekenler

Yetkililer, kimlikle seyahat edecek vatandaşların yeni tip çipli ve fotoğraflı T.C. Kimlik Kartı taşımasının zorunlu olduğunu hatırlatıyor. Eski tip nüfus cüzdanlarıyla yurt dışına çıkış yapılamıyor. Sınır kapılarında verilen ve giriş mührünün yer aldığı belgenin seyahat boyunca saklanması ve dönüşte ibraz edilmesi gerekiyor.

Pasaportsuz çıkış yapanlar için de 5602 sayılı Kanun gereği yurt dışı çıkış harcı ödeme yükümlülüğü devam ediyor. Ayrıca uygulama yalnızca doğrudan uçuşlar veya kara yolu geçişleri için geçerli kabul ediliyor. Üçüncü bir ülke üzerinden yapılacak seyahatlerde pasaport ve ilgili vize zorunluluğu doğabiliyor.

Yeni ülkeler için görüşmeler sürüyor

Diplomatik temaslar yalnızca mevcut listeyle sınırlı değil. Bosna-Hersek gibi bazı Balkan ülkelerinin de kimlikle seyahat kapsamına alınması için görüşmeler devam ediyor. Resmi onayların tamamlanması halinde uygulamanın genişlemesi bekleniyor.

İzmir’de seyahat planı yapan vatandaşlar için süreç şimdilik bu 6 ülke ile sınırlı olsa da, yürütülen görüşmelerin sonuçları yeni destinasyonların kapısını aralayabilir. Bu nedenle yetkililer, seyahat öncesi güncel kuralların kontrol edilmesi gerektiğini hatırlatıyor.