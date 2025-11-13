Son Mühür / Yiğit Uzun – Gezi davası hükümlüsü şehir plancısı Tayfun Kahraman hakkında Anayasa Mahkemesi’nin verdiği hak ihlali kararının uygulanmamasıyla başlayan süreçte yeni bir gelişme yaşandı. İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi, 13. Ağır Ceza Mahkemesi’nin AYM kararını uygulamama yönündeki kararına yapılan itirazı reddetti.

Olay nasıl başladı?

Anayasa Mahkemesi, 31 Ekim 2025’te Tayfun Kahraman hakkında hak ihlali kararı vererek yeniden yargılama ve tahliye sürecinin başlatılmasını istemişti.

Bu karar, daha önce uygulanmayan Can Atalay kararının bir benzeri niteliğindeydi.

Dosya İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderildi ancak mahkeme, 06.11.2025 tarihli kararıyla infazın durdurulması, tahliye ve yeniden yargılama taleplerini reddetti.

İtiraz süreci

Kahraman’ın avukatı Cansu Çiftçi, 07.11.2025’te bu karara itiraz ederek dosyayı İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi’ne taşıdı. İtiraz dilekçesinde:

AYM’nin açık hak ihlali tespiti,

Yeniden yargılama zorunluluğu,

İnfazın acilen durdurulması gerektiği

vurgulandı.

14. Ağır Ceza Mahkemesi ise 11.11.2025 tarihli kararıyla itirazı kesin olarak reddetti. Kararda, 13. Ağır Ceza Mahkemesi’nin kararının “yasa ve usule uygun” olduğu belirtildi.

Ne anlama geliyor?

Bu gelişme, Türkiye’de AYM kararlarının bağlayıcılığı tartışmasını yeniden alevlendirdi. Anayasa’nın 153. maddesine göre AYM kararları tüm yargı organları için bağlayıcı olmasına rağmen, yerel mahkemeler ikinci kez aynı yönde “uygulamama” tavrı aldı.

Sırada ne var?

Hukukçulara göre süreç; dosyanın yeniden AYM’ye taşınması, AYM’nin ikinci kez “karar uygulanmadı” tespiti yapması ve bunun ileride daha kapsamlı bir anayasal tartışmayı gündeme getirmesi ihtimallerini içeriyor.

Tayfun Kahraman ise AYM’nin hak ihlali kararı bulunmasına rağmen cezaevinde kalmaya devam edecek.

Tayfun Kahraman kimdir, ne olmuştu?

Tayfun Kahraman, şehir plancısı, akademisyen ve meslek odalarında uzun yıllar görev yapmış bir isim. TMMOB Şehir Plancıları Odası İstanbul Şubesi’nde yöneticilik yapan Kahraman, 2013 Gezi Parkı olayları sırasında Taksim Dayanışması’nın sözcülerinden biri olarak kamuoyunda tanındı.

Gezi davasında, Osman Kavala ve diğer sanıklarla birlikte “hükümeti ortadan kaldırmaya teşebbüs” suçlamasıyla yargılandı. Yerel mahkeme, 2022 yılında Kahraman hakkında 18 yıl hapis cezası verdi.

Karar, ulusal ve uluslararası hukuk çevrelerinde geniş tartışma yaratırken, dosya daha sonra Anayasa Mahkemesi’ne taşındı.

AYM, 31 Ekim 2025 tarihli kararında:

Adil yargılanma hakkının ihlal edildiğini,

Yeniden yargılama yapılması gerektiğini,

Kahraman’ın tahliye edilmesi gerektiğini

açıkça belirledi.

Ancak İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi bu kararı uygulamadı. Şimdi de 14. Ağır Ceza Mahkemesi, 13. Ağır Ceza’nın kararına yapılan itirazı reddederek AYM kararının ikinci kez fiilen uygulanmamasının önünü açtı.