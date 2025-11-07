Caroline Koç, son dönemde özel hayatıyla gündeme geldi. Özellikle iş dünyasının tanınan simalarından biri olan Kamil Tatari ile olan ilişkisi magazin basınında geniş yer buldu. İkili arasındaki yakınlığın kökenleri ve Kamil Tatari'nin kimliği merak konusu oldu.

Kamil Tatari iş dünyasında uzun yıllardır faaliyet gösteren ve İzmir'in köklü ailelerinden gelen bir iş insanı olarak biliniyor. Uluslararası ticaret, tekstil ve yatırım alanlarında deneyimli olan Tatari'nin, eğitimini ABD'de tamamladığı ve farklı şirketlerde üst düzey yöneticilikler üstlendiği ifade ediliyor.

Kamil Tatari'nin Kariyeri ve İş Yaşamı

Kamil Tatari tekstil ve uluslararası ticaret alanlarında yaklaşık 20 yılı aşkın bir tecrübeye sahip. 1985 yılından itibaren Marmara Pazarlama A.Ş.'de ve Akdeniz Tekstil'de iş sahibi ve yönetici olarak görev aldı. 2010'dan bu yana Ege Uluslararası Yatırımlar A.Ş.'de Genel Müdür ve mal sahibi olarak faaliyet gösteriyor. 1992–2010 yılları arasında ise ABD'nin Atlanta bölgesinde giyim ve aksesuar toptan-perakende sektöründe şirket yönetti. Tatari, portföy ve yatırım yönetimiyle de ilgileniyor.

Eğitim hayatı ise ABD'de geçti. Louisiana State University'den Uluslararası Ticaret ve Finans lisansını aldıktan sonra Clemson University'de Endüstriyel Yönetim alanında yüksek lisans yaptı. Çok yönlü iş yaşantısı ve farklı coğrafyalardaki deneyimiyle dikkat çekiyor.

Caroline Koç ile Kamil Tatari'nin İlişkisi

Caroline Koç ile Kamil Tatari'nin ilişkisi özellikle son yıllarda ön plana çıktı. İkilinin tanışıklığının uzun yıllara dayandığı, Tatari'nin merhum Mustafa Koç ile de arkadaş olduğu biliniyor. 2020 yılında arkadaşlıkları aşka dönüştü ve çift ilişkilerini daha çok gözlerden uzak yaşamayı tercih etti. Ancak, Caroline Koç'un ev sahipliği yaptığı Mustafa V. Koç Spor Ödülü törenine Kamil Tatari'nin davet edilmesi, Koç Ailesi'nin de bu ilişkiyi kabul ettiğine dair bir işaret olarak yorumlandı. Tatari, ödül törenine Caroline Koç'un kız kardeşiyle birlikte katıldı.

Kamuoyunda duyulan ilginin temel sebeplerinden biri de Caroline Koç'un eşi Mustafa Koç'un ölümünden sonra ilk kez bir ilişkiyle gündeme gelmesi oldu. Çiftin, uzun süre gizli tutmayı seçtikleri ilişkileri artık daha çok biliniyor.

Kamil Tatari Kimdir?

İzmir'in köklü ailelerinden geliyor. Yaklaşık 60-65 yaşlarında. Eğitimini ABD'de tamamladı. Uluslararası ticaret, tekstil, portföy ve yatırım yönetimi alanlarında faaliyet gösteriyor. 2010 yılından bu yana Ege Uluslararası Yatırımlar A.Ş.'de Genel Müdürlük yapıyor. Caroline Koç ile ilişkisi 2020 yılında başladı ve halen devam ediyor..