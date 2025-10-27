Son Mühür / Atakan Başpehlivan İzmir Büyükşehir Belediyesi Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanvekili Altan İnanç, son günlerde kamuoyunun gündeminde geniş yer bulan Bayrampaşa’da yenilenen belediye seçimleri, iktidarın hazırlığını sürdürdüğü yeni belediye yasası ve CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu hakkında yürütülen casusluk soruşturmasına ilişkin değerlendirmelerde bulunarak, AK Parti iktidarını eleştirdi.

Altan İnanç: Seçimle gelenin seçimle gideceği bir sistemin artık herkesin sindirmesi gerekiyor

Dün akşam saatlerinde Bayrampaşa’da gerçekleşen tekrar seçimlerinin yasaya uygun hale getirildiğini ancak yapılanlar demokrasiye aykırı olduğunun altını çizen CHP’li Altan İnanç, seçimle gelenin seçimle gideceği bir sistemi herkesin kabullenmesi gerektiğini vurgulayarak, “Bütün bu yapılanların demokrasiye aksi olduğu ortadadır. Yapılanlar bir şekilde yasaya uygun hale getirilmiştir, hukuken görevi boşalmıştır onun yerine seçim yapılıyor vesaire bunlar kılıf işlerdir. Doğru bir şey değil yaşananlar. Bunlar hep demokrasiye, ülkemize zarar veren işler. Seçimle gelenin seçimle gideceği bir sistemin artık herkesin içine sindirmesi gerekiyor.” dedi.

“Yapılması planlanan belediye yasası doğru değil”

Ayrıca, bir süredir Ankara kulislerinde konuşulan ve yerel yönetimlerin yetkilerini kısıtlayacağı iddia edilen belediye yasası ile ilgili de değerlendirmelerde bulunan, “23 yıldır AK Parti’nin aklına gelmeyen yerel yönetim yasası, şimdi belediyelerinin yüzde 60’ının Cumhuriyet Halk Partisi'ne geçtiği için mi yapılıyor sorusuna cevap bulmak gerekiyor. Bu yapılması planlanan belediye yasası da doğru değil.” diye konuştu.

“Bu hesaplar seçim sandığından döner bu işler böyledir”

Son olarak, Ekrem İmamoğlu hakkında ortaya atılan casusluk davası ile ilgili de konuşan CHP’li İnanç, yanlış hesabın Bağdat’tan döneceğini aktararak, şu ifadeleri kullandı: “Daha doğru dürüst tutukluluk halindeki iddianame hazır değilken, birde casusluk davası çıkartıldı. Bunlar hep hesap olduğunu düşünüyorum ama yanlış hesap Bağdat’tan döner diye bir atasözümüz var. Bu hesaplar seçim sandığından döner bu işler böyledir.”