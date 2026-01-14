Son Mühür/ Seçil Ünlü - Buca’da çevreyi kirletenlere yönelik denetimler sıklaştırıldı. Sosyal medyada paylaşılan kaçak moloz döküm görüntülerinin ardından Buca Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı.

Yapılan incelemelerde görüntülerde yer alan firmaya ait ilçedeki şubelere gidildi, söz konusu araç tespit edildi. Aracı kullanan kişi hakkında 5326 sayılı Kabahatler Kanunu kapsamında idari para cezası uygulandı.

Başkan Duman: toleransımız sıfır

Buca Belediye Başkanı Mimar Görkem Duman, kaçak moloz dökümüne karşı taviz verilmeyeceğini vurguladı. Duman, şu ifadeleri kullandı: “Doğamıza zarar verenlere karşı toleransımız sıfırdır. Doğamızın talan edilmesine asla müsaade etmeyeceğiz. Kırsal alanlarda ve kent merkezinde ekiplerimiz sahada olacak, moloz dökenlere göz açtırmayacağız.”

24 saat esaslı denetim

Buca Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, kaçak moloz dökümü yapılan alanların zabıta ve kolluk kuvvetleri marifetiyle 24 saat esasına göre denetim altına alınacağı belirtildi. Tespit çalışmalarına ağırlık verileceği ifade edildi.

Üst sınırdan ceza uygulanacak

Belediye açıklamasında, kaçak döküm yaptığı belirlenen kişi ve firmalara 5326 sayılı Kabahatler Kanunu’nun 41. maddesi kapsamında işlem yapılacağı bildirildi. Bu kapsamda uygulanacak idari para cezasının üst sınırının 191 bin 867 lira olduğu kaydedildi.