Son Mühür- Pakistan, Afganistan’ın başkenti Kabil ve Kandahar başta olmak üzere çeşitli noktalarda hava operasyonları düzenleyerek bölgedeki tansiyonu yükseltti. İslamabad yönetimi, Taliban hükümetine karşı “açık savaş” içinde olduklarını duyururken, çatışmaların şiddeti sınır hattında ciddi kayıplara yol açtı.

Afganistan’dan karşı hamle

Afganistan tarafı, sınır hattında Pakistan’a ait 15 mevzinin kontrolünü ele geçirdiğini ve çok sayıda Pakistan askerinin yaşamını yitirdiğini iddia etti. Öte yandan Pakistan yönetimi, Taliban’ı provokasyonla suçlayarak karşılık verdiklerini açıkladı. Çatışmalarda her iki taraftan da onlarca askerin hayatını kaybettiği bildirildi.

İran’dan gerilime müdahale etti

Tahran yönetimi, bölgedeki tırmanan gerilime karşı diplomatik kanalların açılması gerektiğini vurguladı. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, iki ülke arasında diyalog ve iş birliğini güçlendirmek amacıyla her türlü desteğe hazır olduklarını ifade etti. Arakçi, “İran İslam Cumhuriyeti, Afganistan ve Pakistan arasındaki iletişimin kolaylaştırılması ve karşılıklı anlayışın artırılması için gereken tüm desteği sağlayacaktır” dedi.

Moskova’dan taraflara uyarı

Rusya da çatışmaların yayılmasını önlemek amacıyla taraflara derhal saldırıları durdurma çağrısı yaptı. Moskova yönetimi, talep gelmesi halinde taraflar arasında arabuluculuk rolünü üstlenebileceğini açıkladı.