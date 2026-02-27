CHP’nin 38. Olağan İstanbul İl Kongresi’ne ilişkin açılan iptal davasında mahkemeden önemli bir karar çıktı. İstanbul 1. Asliye Hukuk Mahkemesi, kongrede seçilen yönetimin görevine devam etmesine hükmetti.

Gürsel Tekin ve yönetimi görevine devam edecek

Mahkeme heyeti, İstanbul İl Başkanlığı görevine atanan Gürsel Tekin ve ekibinin görevlerini sürdürmesine karar verdi. Daha önce tedbiren görevden uzaklaştırma yönünde alınan ara kararın devamına hükmedilmesiyle birlikte, Tekin yönetimi göreve devam edecek.

Dava ertelendi

Kongrenin iptali ve yönetim kurulunun görevden alınması talebine ilişkin dava süreci ise 15 Mayıs 2026 tarihine ertelendi. Mahkeme, ara kararın devam etmesi nedeniyle şimdilik kongrede alınan kararların geçerliliği korunmuş oldu.