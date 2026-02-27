Son Mühür- İçişleri Bakanlığı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada uluslararası ve ulusal düzeyde aranan toplam 41 firari suçlunun yakalanarak Türkiye’ye iade edildiğini duyurdu.

10 ülkeden iade

Bakanlık tarafından paylaşılan bilgilere göre firari şahıslar; Gürcistan (27), Bulgaristan (5), Almanya (2), Arnavutluk, Azerbaycan, Belçika, Irak, İngiltere, Karadağ ve Slovenya’dan Türkiye’ye getirildi.

Operasyonların, ilgili ülkelerin kolluk kuvvetleriyle yürütülen ortak çalışmalar sonucu gerçekleştirildiği ifade edildi.

23 kişi kırmızı bültenle aranıyordu

Uluslararası seviyede kırmızı bültenle aranan ve yakalanarak iadesi sağlanan 23 kişinin isimleri şu şekilde açıklandı:

B.K., S.D., M.K., U.K., A.K.Ç., H.C., G.K.Ö.D., M.K., B.Y., R.A., D.K., T.G., H.K., R.K.S., E.O., A.G., Ü.D., T.S., B.A., S.A., R.R., S.K., Ö.G.

18 kişi ulusal seviyede aranıyordu

Ulusal seviyede aranan ve yakalanarak Türkiye’ye getirilen 18 kişinin ise E.Z., Y.Ş., M.Ş.A., M.H.A., M.E.K., H.K., Y.Y., Ü.K., V.T., K.A., U.A., S.A.M., K.A., U.Ö., Ö.G., Ü.Ö., M.Z., M.C. olduğu bildirildi.

Çok sayıda birim koordineli çalıştı

Süreçte Emniyet Genel Müdürlüğü Interpol-Europol Daire Başkanlığı, Adalet Bakanlığı görevlileri ile birlikte KOM, İstihbarat, Narkotik Suçlarla Mücadele, Siber, Asayiş ve Terörle Mücadele Daire Başkanlıklarının koordineli şekilde görev aldığı kaydedildi.

Açıklamada, yurt dışına kaçan ve haklarında arama kararı bulunan şahısların izinin titizlikle sürdürüldüğü vurgulanarak, emeği geçen birimler ve polisler tebrik edildi.