İstanbul Beyoğlu'nda bulunan Kabataş metro inşaatında yaşanan ve bir işçinin hayatını kaybetmesine, üç işçinin de yaralanmasına neden olan elim kazaya ilişkin adli süreç hızlandı. Kazanın ardından başlatılan soruşturma kapsamında, taşeron şirket sahibi ve şantiye şefi gözaltına alındı.

Bilirkişi raporu tamamlandı: İki isim kusurlu bulundu

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın olayla ilgili derhal başlattığı soruşturmada, kaza nedenini aydınlatmak üzere atanan bilirkişi heyeti raporunu tamamladı. Beton dökme işlemi sırasında meydana gelen facianın oluşumunda kusurlu bulunan isimler raporda netleşti.

Rapora göre, taşeron şirket olan BMA Enerji Mühendislik İnşaat firmasının sahibi B.Ç. ile aynı firmada şantiye şefi görevini üstlenen O.Ç. birincil derecede kusurlu bulundu.

"Taksirle ölüme ve yaralamaya neden olma" Suçlamasıyla mahkemeye sevk

Bilirkişi raporunun tamamlanmasının ardından hızla harekete geçen savcılık, kusurlu bulunan B.Ç. ve O.Ç.'yi gözaltına aldı. Şüpheliler, "Taksirle ölüme ve yaralamaya neden olma" suçlamasıyla tutuklanma talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edildi. Mahkemenin, iki şüphelinin tutuklanıp tutuklanmayacağına dair vereceği karar bekleniyor.