Serie A’da zor günler geçiren Juventus, Cremonese maçı öncesi milli futbolcu Kenan Yıldız’dan kötü haber aldı. Genç yıldız, dizindeki ağrılar nedeniyle karşılaşmada forma giyemeyecek.

Kenan Yıldız diz sakatlığı nedeniyle dinlendirilecek

İtalyan devi Juventus’ta forma giyen milli futbolcu Kenan Yıldız, dizinde yaşadığı ağrı sebebiyle Cremonese maçının kadrosuna dahil edilmedi. Kulüp yetkililerinden alınan bilgiye göre, “10 numara” formayı giyen Kenan’ın, ağrılarının artmaması için Torino’da kalmasına karar verildi. Juventus teknik ekibi, genç oyuncuya kısa süreli bir dinlenme programı uygulayarak dizini zorlamadan kondisyonunu geri kazanmasını hedefliyor.

“10 numara” kadro dışında

Bu sezon takımın en dikkat çeken isimlerinden biri olan 19 yaşındaki yıldız, ilk kez maç kadrosuna alınmayacak. Kenan Yıldız, geçtiğimiz hafta Lazio karşısında maça yedek başlamış, bir önceki hafta ise Udinese karşısında penaltıdan attığı golle takımına galibiyet kazandırmıştı. Ancak Cremonese maçı öncesi yapılan kontrollerin ardından teknik direktör Luciano Spalletti, genç futbolcuyu riske etmemeyi tercih etti.

Spalletti için ilk ciddi sınav

Juventus’ta yeni teknik direktör Luciano Spalletti, takımıyla yalnızca son antrenmanda çalışma fırsatı bulmuştu. Spalletti’nin ilk resmi maçında Kenan Yıldız’ın yokluğu, hücum hattında önemli bir eksiklik olarak değerlendiriliyor. İtalyan basını, Spalletti’nin bu karşılaşmada Vlahovic'e şans vermesinin beklendiğini yazdı.

Şampiyonlar Ligi öncesi zamanla yarış

Kenan Yıldız’ın salı günü Sporting ile oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi maçında takıma dönmesi bekleniyor. Juventus teknik heyeti, milli futbolcunun durumunu yakından takip ediyor.

Cremonese maçını kaçıracak olan Kenan’ın, Sporting deplasmanına yetişmesi “büyük olasılık” olarak değerlendiriliyor.

Bu karşılaşma, Juventus’un Avrupa’da yoluna devam etmesi açısından kritik öneme sahip olacak.