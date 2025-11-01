Beşiktaş Kulübü, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu’nun 371 hakemin bahis hesabı bulunduğu ve 152’sinin aktif olarak bahis oynadığı yönündeki açıklamaları üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturmaya müdahil olma talebinde bulundu.

Beşiktaş’tan resmî başvuru

Siyah-beyazlı kulüp, TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu’nun geçtiğimiz günlerde yaptığı “bahis skandalı” açıklamasının ardından harekete geçti. Beşiktaş, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturmaya resmî olarak müdahil olma başvurusu yaptığını duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, “Hukuka aykırı bahis faaliyetleri nedeniyle kulübümüzün zarar görüp görmediğinin tespit edilmesi amacıyla sürece dahil olduk” denildi.

“Soruşturmanın genişletilmesini talep ettik”

Beşiktaş Kulübü, açıklamasında soruşturmanın kapsamının yalnızca hakemlerle sınırlı kalmaması gerektiğini belirterek, son beş sezondaki tüm maçların incelenmesi çağrısında bulundu.

Resmî açıklamada şu ifadeler yer aldı:

“Futbol A Takımımızın son beş sezonda oynadığı tüm maçların hakemler veya diğer şüpheliler vasıtasıyla hukuka aykırı olarak bahis konusu edilip edilmediği, kulübümüzün zararına veya hak kaybına sebep olan suça konu bir fiil bulunup bulunmadığı hususlarında soruşturmanın genişletilmesi talebiyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na ihbarda bulunulmuştur.”

Kulüp ayrıca, adli sürece her türlü desteğin sağlanacağını vurguladı:

“Kulübümüz, soruşturma kapsamında ilgili makamlara her türlü desteği vermeye hazır olduğunu başsavcılık makamına bildirmiştir.”

Bahis skandalında futbolun itibarı tartışılıyor

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada 371 hakemin bahis hesabı bulunduğunu, bunlardan 152’sinin aktif olarak bahis oynadığının tespit edildiğini duyurmuştu.

Açıklama sonrası İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı resen soruşturma başlatmış, federasyon da kapsamlı bir disiplin ve etik inceleme süreci başlatıldığını açıklamıştı.