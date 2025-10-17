Basketbol THY Avrupa Ligi’nin 5. haftasında sahasında Almanya temsilcisi Bayern Münih’i 88-73 mağlup eden Fenerbahçe Beko’da başantrenör Sarunas Jasikevicius, oyuncularının ortaya koyduğu mücadeleden övgüyle bahsetti. Litvanyalı çalıştırıcı, “Savaştık, savaştık ve savaştık. Bu galibiyet karakterimizin göstergesi” dedi.

“Taraftarlarımıza ve takımıma teşekkür ediyorum”

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’ndaki karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Jasikevicius, hem oyuncularını hem de tribünleri dolduran taraftarları tebrik etti.

“Takımı ve taraftarları tebrik ediyorum. Bu akşam çok daha iyi bir enerjiyle oynadık. Savaştık, mücadele ettik ve sonunda hak ettiğimiz bir galibiyet aldık,” ifadelerini kullandı.

“İlk çeyrekte hücumda problem yaşadık”

Deneyimli başantrenör, maçın ilk periyodunda hücumda yapılan hataların takımı zor durumda bıraktığını vurguladı:

“İlk çeyrekte savunmada değil hücumda problem yaşadık. 9 top kaybı yaptık ve rakibimiz bu hatalardan 11 sayı buldu. Bu kadar kolay sayı yemememiz gerekiyor. Ancak ikinci çeyrekten itibaren kontrolü elimize aldık.”

Jasikevicius, takımın maç genelinde doğru kararlar alarak oyuna ağırlığını koyduğunu belirtti.

“Sakat oyuncuların sürelerini dikkatli ayarlıyoruz”

Litvanyalı teknik adam, sezon boyunca sakatlık yaşayan oyuncuların dönüş süreçlerinin dikkatle yönetildiğini de ifade etti:

“Bu sezon sakatlık problemi yaşayan oyuncularımızı limitli kullanmaya çalışıyoruz. Çok fazla idman yapamıyorlar. Sağlık ekibimizle sürekli iletişim halindeyiz ve oyuncuların ne kadar süre alacaklarına doktorlarla birlikte karar veriyoruz.”

“Gardlarımız iyi kararlar aldı”

Jasikevicius, takımın oyun kurucularının performansını da övdü:

“Gardlarımız bugün doğru kararlar aldı. Hücumda daha akıllı oynadık, özellikle ikinci yarıda topu iyi dolaştırdık. Bu tür maçlarda dengeyi korumak çok önemliydi.”

Fenerbahçe Beko, Bayern Münih karşısında ikinci yarıdaki tempolu oyunuyla farkı açarak salondan 88-73’lük net bir skorla ayrıldı.

“Bu galibiyet bize moral oldu”

Başantrenör Jasikevicius, alınan galibiyetin hem moral hem de özgüven açısından büyük önem taşıdığını dile getirdi:

“Zor bir dönemden geçiyoruz ama bu maç takımın ne kadar karakterli olduğunu gösterdi. Oyuncularımın mücadele isteğinden memnunum. Bu galibiyet, önümüzdeki zorlu fikstür için büyük motivasyon oldu.”