Son Mühür/Gamze Eskiköy – İzmir Ticaret Odası’nın (İZTO) Ağustos ayı olağan meclis toplantısı, Meclis Başkanı Selami Özpoyraz yönetiminde gerçekleştirildi. Açılış konuşmasını yapan İZTO Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener, Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan Sosyoekonomik Seviye-2023 verilerini değerlendirdi.

“İzmir’de en yüksek Güzelbahçe, en düşük Kiraz”

Özgener, “Skoru en yüksek iller %28,6 ile İstanbul, %11,5 ile Ankara, %6,7 ile İzmir, %3,9 ile Bursa ve %3,3 ile Antalya olurken, en yüksek yedi ilçe ise sırasıyla Çankaya (Ankara), Kadıköy (İstanbul), Beşiktaş (İstanbul), Etimesgut (Ankara), Nilüfer (Bursa), Bakırköy (İstanbul) ve Güzelbahçe (İzmir) oldu” dedi.

İzmir’de sosyoekonomik seviyesi en yüksek ilçenin Güzelbahçe olduğunu belirten Özgener, “Karşıyaka, Narlıdere, Gaziemir ve Aliağa listenin başında yer aldı. En düşük seviyeye sahip ilçelerimiz ise sırasıyla Kiraz, Bayındır, Beydağ, Ödemiş ve Kınık oldu” ifadelerini kullandı.

“Bu durum, Bayındır ve Kınık’ta Tarımsal Organize Bölge yatırımını hayata geçirmemizin doğru bir karar olduğunu ortaya koyuyor. Bu sayede; sadece ilçelerin değil, civarda yer alan yerleşim noktalarının da sosyo ekonomik anlamda gelişimine katkı sağlanacağına inanıyorum” dedi.

Bahçeli ve Osmanağaoğlu ile görüşme

Özgener, geçtiğimiz hafta Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yi makamında ziyaret ettiklerini de aktararak, “Ziyaretimizde, Odamızın yürüttüğü faaliyetler ile kentimizin gelişimine yönelik kardeş oda, borsa ve kurumlarla işbirliği içinde yürüttüğümüz projeleri paylaşma fırsatı bulduk. Ayrıca İzmir ve ülke gündemine ilişkin konularda karşılıklı istişarelerde bulunduk” dedi.

“Dikili Sera Projesi İzmir’i dünya tarımına taşıyacak”

Özgener, toplantıda önemli bir gelişmeyi daha paylaştı. Özgener, “Dikili Jeotermal Isıtmalı Sera Organize Tarım Bölgemizdeki jeotermal su kuyusunun açılışını, Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekilimiz Sayın Eyyüp Kadir İnan ile birlikte gerçekleştirdik. Ardından, Yönetim Kurulu Üyemiz ve Dikili Jeotermal Isıtmalı Sera OTB Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Mehmet Şahin Çakan, bizlere projenin detaylarını aktardı.

Özgener, projenin İzmir tarımı için taşıdığı öneme dikkat çekerek, “Bu haftabaşında Tarım ve Orman Bakanlığımız’ca düzenlenen ihale ile altyapı yatırımlarına başlanan Projemizin, İzmir’i tarımda dünya çapında bir noktaya taşıyacak olmasından büyük mutluluk duyuyoruz. Projemizi başarıyla tamamlayarak, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın teşrifleriyle açmayı ümit ediyoruz” dedi.