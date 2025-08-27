Son Mühür/Gamze Eskiköy – İzmir Ticaret Odası’nın (İZTO) Ağustos ayı olağan meclis toplantısı, Meclis Başkanı Selami Özpoyraz yönetiminde yapıldı. Geçtiğimiz ay “İzmir abdest almalı” sözleriyle tartışma yaratan meclis üyesi Erol Eroğlu, bu kez kürsüde açıklamalarının yanlış anlaşıldığını savundu ve konuşmasının meclis tutanaklarından çıkarılmasını talep etti.

“İzmir abdest almalı” sözleri gündeme damga vurmuştu

Geçtiğimiz ay meclis kürsüsünde konuşan Eroğlu, şu ifadeleri kullanmıştı:

“Şahsım olarak söylüyorum, odaya ait değil. İzmir tövbekar olmalı. İzmir boy abdesti almalı. İzmir yıkanmalı. Sadece burada ekonomik şartları, ticaretimizi, siyasileri konuşmayacağız. Pijamayla çıkmak kanunla yasak değildi ama çıkamazdık. Bizim insanımız ahlaktan, maneviyattan uzaklaştı.”

Sözler kamuoyunda geniş yankı uyandırmış, tepkilere neden olmuştu.

Eroğlu: Konuşmam yanlış anlaşıldı

Bu ay gerçekleştirilen toplantıda yeniden söz alan meclis üyesi Erol Eroğlu, açıklamalarının farklı yorumlandığını dile getirdi. Eroğlu, şu ifadeleri kullandı:

“Geçen ay konuşmam yanlış anlaşıldı. Sayın yönetim kurulunun başkanının doğrultusunda konuşmamın tutanaklardan çıkarılmasını öneride bulunduk. Hepinize saygılar sunuyorum"