Son Mühür / Gökmen Küçüktaşdemir- İzmir’in Menemen ilçesinde İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay’ın göreve gelmesinin ardından başlatılan konut projesine yönelik çalışmalar devam ediyor. Toplamda 3 bin 100 konutun inşa edileceği Egeşehir Menemen Konutları Projesi’nde imalat çalışmaları daha da hız kazanırken 411 konutluk ilk etap içinde yer alacak A Blok için temel betonu dökümü tamamlandı.

Egeşehir Yapı Planlama Müşavirlik ve Teknoloji AŞ (Egeşehir) tarafından yürütülen proje kapsamında 2026 yılının şubat ayından itibaren altyapı ve zemin çalışmaları yürütülürken binaların zamininde fore kazık işlemleri ve iksa sistemleri tamamlandı.

“Başkanımız süreci yakından takip ediyor”

Menemen Konutları Projesi’nin kontrol amiri Tolgay Can, “İmalatlarımıza son hızla devam ediyoruz. Egeşehir olarak Menemen’de 3 bin 100 konutluk projemiz var. Birinci etapta 411 konut yapılacak. Burada 6-7 aydır zemin iyileştirme çalışmaları yürütüyoruz. Çok ciddi bir zemin iyileştirmesi gerçekleştirdik. Bundan sonra yapacağımız imalatlar çok daha görünür olacak, yapılar hızla yükselecek. Birinci etapta hak sahiplerine konutlarını en kısa sürede teslim edeceğiz. Başkanımız da buradaki süreci yakından takip ediyor ve çok önemsiyor” ifadelerini kullandı.

Menemen’de 4 etapta 3 bin 100 konut!

Menemen Konutları Projesi kapsamında toplamda 370 bin metrekare inşaat alanı üzerinde planlanan proje kapsamında 4 etapta 3 bin 100 konut üretilecek. Konutların yanı sıra bölgeye sosyal yaşamı destekleyecek rekreasyon alanı da yapılacak. Ev sahibi olmayacak dar gelirli vatandaş için de kiralanabilir konut stoku oluşturulacak.

Projede yeşil alanlar, çocuk oyun alanları, spor sahaları, yürüyüş yolları, sosyal ve kültürel alanlar ile kreş ve sağlık birimleri yer alacak.