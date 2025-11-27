Son Mühür / Erkan Doğan - İzmir Büyükşehir Belediyesi AK Partili Meclis Üyesi Sebahattin Güzel, muhtarların ve bölge halkının İZSU Genel Müdürlüğü’nün çalışmaları hakkındaki şikayetleri gündeme taşıdı. Güzel, Bergama’da temizlenmeyen bir kanalın videosunu mecliste izletirken Meclis Başkan Vekili Dr. Zafer Levent Yıldır, müdahale ederek videoyu kapattırdı!

İZSU Genel Kurulu’nda söz alan Büyükşehir belediyesi AK Parti Bergama Meclis Üyesi Sebahattin Güzel, Bergama’daki muhtarları, vatandaşların aktardığı ve kendisinin de tespitlerini aktardı. Güzel Bergama’dan çekilen videoları mecliste açılan barkovizyonda izletirken İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclis Başkan Vekili Dr. Zafer Levent Yıldır’dan beklenmedik bir müdahale geldi. Yıldır, “Bu meclis bunu izlemek zorunda değildir. Bunu bakkaldan çakkaldan teyit etmek gerekmiyor. Burada kalsın kusura bakmayın. Varolun sorunu aktardınız. Biz çözümle ilgili önerileri tartışmalıyız. Ama bu görüntülere gerek yok” dedi.

“Bergama’dan gelen talepler, ilçemizin altyapı sorunlarının ne kadar acil ve yaygın olduğunu gözler önüne seriyor” diyen Güzel, “28 Ekim 2025 günü, Bergama’da yaşanan yoğun sağanak yağışın ardından Fatih Mahallesi, Bahçelievler, Bayatlı ve Antik Kent Siteleri’nde büyük bir felaket yaşandı. Toplam 68 araç, 59 ev ve 12 iş yeri su altında kaldı. Öncelikle tüm vatandaşlarımıza bir kez daha geçmiş olsun diyorum. O olaydan hemen sonra sahaya gittim; su basan evlere girdim, iş yerlerini tek tek dolaştım, vatandaşlarımızın gözlerindeki çaresizliğe bizzat tanıklık ettim. Ve herkesin söylediği tek bir şey vardı: “İZSU sorumluluğundaki dereler ve kanallar temizlenmediği için menfezler tıkandı, su bize böyle geldi. Bu bir iddia değil, gerçek! Ben de gittim, yerinde gördüm. Vatandaşımız sonuna kadar haklı! Sonrasında bazı çevreler meseleyi çarpıtmaya çalıştı. “Karayollarının menfezi tıkandı” diye bir söylenti yaydılar. Ama gelin görün ki, dere karayollarının menfezine ulaşamadan, İZSU’nun sorumluluğundaki menfezde tıkanıyor! Zaten tıkanıklık giderildikten sonra, su karayollarının 9’a 2 metre genişliğindeki menfezinden rahatlıkla akıp gidiyor" diye konuştu.

Bergama’daki İZSU’dan kaynaklanan altyapı sorunlarını fotoğraflarla anlatan Güzel sözlerini şöyle sürdürdü, “Özellikle 2024 yılında merkez mahallelerde ciddi su sıkıntısı yaşandı. 2025’te kısmi azalma oldu. Kaç kuyu açıldı? 2026 yılında su kesintileri devam edecek mi? Bergama merkez ve dış mahallelerde çok sık su patlakları yaşanmakta, müdahaleler geç yapılmaktadır. Kuraklığın arttığı bu dönemde suyu daha dikkatli kullanmak zorundayız. Bergama’daki arıtma tesisi verimli çalışmıyor. Arıtmadan çıkan sular ovaya veriliyor. Bu sularla tarım yapılıyor; halk sağlığı ve tarımsal verim riske atılıyor. Kanalizasyonu olmayan köylerimizin sayısı o kadar fazla ki, Burada tek tek saymamız dahi mümkün değil. İZSU’nun görevi, İzmir’in tüm vatandaşlarına temiz ve güvenli su, sağlıklı bir kanalizasyon ağı sunmaktır. Bergama’nın talebi, fazladan bir lüks değil; temel bir haktır. Bütçede yapılacak planlamalarda, Bergama’nın altyapı eksikliklerinin öncelikli olarak ele alınmasını bekliyoruz. Çünkü her mahallemiz için altyapı çalışmaları, halkımızın sağlığı ve yaşam güvenliği demektir. Bu nedenle talebimiz açıktır: Bergama’nın tüm altyapı ve kanalizasyon eksiklikleri, 2026 bütçesi kapsamında öncelikli şekilde planlanmalı ve hayata geçirilmelidir. Bergama’nın sağlıklı ve güvenli bir geleceği, bugün aldığımız kararlarla şekillenecek. Biz takipçisi olacağız”

İzmir Büyükşehir Belediyesi AK Parti Foça Meclis Üyesi Hüsnü Boztepe de İZSU’yu ilgilendiren konular hakkında video izlettirmek isterken tartışmalar çıktı. Boztepe körfezin kirliliği hakkında bir video izletirken müdahale eden İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclis Başkan Vekili Dr. Zafer Levent Yıldır, “Hüsnü bey bu mecliste sadece meclis üyeleri konuşma hakkında sahip. Siz izin verecekseniz ben konuşacağım. Mecliste kimin konuşacağına meclis karar verecek. Hüsnü Bey kendinize gelin. Bu şekilde davrandığınızda takdirde kimseden bir şey rica etme durumunda olamıyorsunuz” dedi. AK Partili meclis üyeleri, “Bu mecliste Gaziemir Belediye Başkanının videosu izlettirildi, ayrımcılık yapıyorsunuz” dedi. Bu sırada CHP’li meclis üyeleri elleriyle masalara vurdu. Özel güvenlik görevlileri bu sırada meclise girdi. Boztepe, “Ben çamuru gösteriyorum. Tamam sesi kısıyorum” diye konuştu.

Boztepe, yaptığı konuşmada, "Altan (CHP Grup Başkan Vekili Altan İnanç) abi biraz sen kendin ol abi ya. Bırakın bunları ya" dedi. Boztepe, CHP Meclis Üyesi Hediye Kaya’ya da yönelik olarak da 'Ben senin babanı da sevmezdim’ diye konuştu.