Son Mühür / Erkan Doğan - İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi AK Parti Grup Sözcüsü Uğur İnan Atmaca, İZSU Genel Müdürlüğü’ne yapılan ihaleler ve Çiğli Atıksu Arıtma Tesisinin arıtma yetersizliği konularında ağır eleştirilerde bulundu.

Çiğli Atıksu Arıtma Tesisinden İzmir Körfezi’ne kaçak deşarjlar oluyor!

İzmir Büyükşehir Belediyesi İZSU Genel Kurulu toplantısında söz alan AK Parti Grup Sözcüsü Uğur İnan Atmaca, İZSU tarafından yapılan ihaleleri ve bazı çalışmaları sert bir dille eleştirdi. Çiğli Atık Su Arıtma Tesisinin kapasitesinin tesise gelen atık suyu arıtmaya yetmemesi sebebiyle atık suların deşarj standartlara uygun olmadan denize deşarj edildiği herkes tarafından bilinen bir gerçek olduğun anlatan Atmaca, “Atık suyun deşarj standartları sağlanmadan körfeze deşarj edilmesi engellenmesi İzmir Körfezinin kirliliğinin azaltılmasında katkı sağlayacaktır. İl genelinde kanalizasyon sisteminin eski olması nedeniyle meydana gelen arızalar gerekse de kanalizasyonun birleşik sistem yani yağmur hattı ve kanalizasyon hattının aynı olması nedeniyle mevcut atıksu arıtma tesisleri özellikle yağışlı havalarda atıksu yükünü kaldıramamaktadır. Bu nedenle zaman zaman izmir körfezinin kaçak deşarjlar yapılmaktadır. Çiğli atıksu arıtma tesisinin analiz sonuçlarının uygunsuzluğundan dolayı çevre kirliliğine sebep olmaktan çevre ve şehircilik iklim değişikliği bakanlığı tarafından para cezası uygulanmıştır. Bu kirlilik zaman zaman izmir genelinde hissedilen koku şeklinde, zaman zaman da deniz yüzeyinde yosun birikmesi ve alg patlaması şeklinde kendini göstermiştir” dedi.

Çiğli Atıksu Tesisi'nin özelleştirilme eleştirisi

“Çiğli Atıksu tesisinin işletmesinin özelleştirilmesi konusu hem kamuoyunda hemde personellerimiz arasında ciddi soru işaretleri oluşturmaktadır” diyen Atmaca, Tesiste çalışan personellerimizin durumunun ne olacağı, ihale bittikten sonra hangi koşullarda çalıştırılacağı, ihale iptal oldu. Pazarlık usulü çalıştıralım denmeyeceğinin bir garantisi bulunmamaktadır. Bu tür hizmet alımları vasıtasıyla kurum kendi personelleriyle yapma kabiliyetine sahip olduğu işleri dahi yapamaz duruma getirilmekte, hizmet alımı yöntemiyle taşeron çalıştırmak suretiyle yaptırılan işler vasıtasıyla kurum içerisinde personel fazlalığı var izlenimi yaratılarak işten çıkarmaların önü açılmaktadır. Kısa vadede işletme maliyetlerinin düştüğü varsayılsa dahi, daha sonraki ihale süreçlerinde pazarlık usulü zorunlu verilen firmaların insafına kalınacağı reel bir gerçekliktir” diye konuştu.

İş makinası kiralama işleri İstanbul soruşturması radarına giren firmalara veriliyor

“Kurum envanterinde çalışır vaziyette olan iş kamyonlarının sahada kullanılmadığı halde aynı özelliklerdeki taşıtların üçüncü şahıslardan kiralandığı tespit edildi” diyen Atmaca, “Kurum envanterinde, 763 adet araç, 256 iş makinası ve kiralık 640 adet araç bulunmaktadır. yapılan ihaleler incelendiğinde, doğru yönetilebilmesi durumunda kiralanan araçların satın alma yoluyla kurum envanterine kazandırılması mümkün görünmektedir. Ayrıca araç iş makinası tamir bakım işleri de kurumun kendi atölyelerinde yapılabilecek olmasına rağmen hizmet alımı yöntemiyle İstanbul soruşturması kapsamında radar giren hatta konkordato ilan eden firmalara verildiği görülecektir. izsu’nun bazı muhtelif ihalelerine göz attığımızda;

İZSU MUHTELİF İHALELER

2022/801708 / PAZARLIK 01.09.22-31.12.22 BEYDAĞ LTD. 35.083.000TL

2023/569330 / AÇIK 25.08.23-24.08.24 HANZADE A.Ş. 133.942.750TL

2024/961733 / PAZARLIK 06.08.24-30.09.24 HANZADE A.Ş. 23.925.000TL

2025/271906 / PAZARLIK 18.03.25-18.05.25 SAMKO LTD. 21.846.000TL

2024/892553 / AÇIK 16.05.25-30.09.27 ULAŞIM A.Ş. 594.900.000TL2024/1543366 / PAZARLIK 08.12.24-06.06.25 DGN A.Ş. 366.100.000TL

2025/267970 / AÇIK 28.06.25-19.01.27 ATLAS LTD. 2.147.940.000