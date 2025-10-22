Son Mühür/ Osman Günden - İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde düzenlenen 6. İzmir Kitap Fuarı, kitapların yanı sıra sergilerle de dikkat çekti. Atatürk’ün özel eşyalarının yer aldığı “Ve Mavi Gözleri Çakmak Çakmaktı” sergisi ile Refik Anadol’un dijital eserleri büyük ilgi gördü.

Kitap ve sanat bir arada

İzmir Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde, İZFAŞ ve TACT Fuarcılık iş birliğiyle Kültürpark’ta düzenlenen İZKİTAP – 6. İzmir Kitap Fuarı, yayın dünyasının önemli isimleriyle birlikte sanatın farklı dallarını da İzmirlilerle buluşturdu.

Her yaştan ziyaretçi fuarı gezdi, çocuklar ve öğrenciler ise etkinliklerin merkezinde yer aldı.

Atatürk’ün izleri, dijital sanatın büyüsü

Kültürpark’taki sergiler, fuarın en çok ilgi çeken bölümleri arasında yer aldı. Folkart iş birliğiyle Atlas Pavyonu’nda açılan “Ve Mavi Gözleri Çakmak Çakmaktı” Mustafa Kemal Atatürk Sergisi, Atatürk’ün özel eşyaları, annesi Zübeyde Hanım’ın mektupları ve 1907–1938 yılları arasındaki liderlik yolculuğunu yansıtan 250’den fazla özel fotoğrafla ziyaretçilerin beğenisine sunuldu. Dünyaca ünlü medya sanatçısı Refik Anadol’un “Şifanın Algısı” ve “Makine Rüyaları: Ege” başlıklı dijital sergileri, teknolojinin sanatla buluştuğu özgün çalışmalardan oluştu. Sergiler, ücretsiz olarak gezilebiliyor.

Dokuma ve seramik sanatı ön planda

Mehmet Tüzüm Kızılcan Sanat Galerisi’nde, uluslararası dokuma sanatçısı Fırat Neziroğlu’nun “İzmir’i Özledim” sergisi ile sanatçının şehre duyduğu özlem özgün dokuma tekniğiyle anlatıldı. Aynı galeride Mehmet Nuri Göçen Vakfı’nın Uluslararası Seramik Çalıştayı Koleksiyonu Sergisi, farklı ülkelerden sanatçıların eserlerini bir araya getirdi. Pakistan Pavyonu’nda yer alan “Artemis’ten Dara’ya Ütopyayı Hatırla” sergisi ise ArtMeet 2025 kapsamında sanatseverlerle buluştu ve farklı bir kültürel bakış açısı sundu.

26 Ekim’e kadar açık

İzmir Kitap Fuarı, kitapların ötesinde kültür ve sanatı bir araya getiren zengin içeriğiyle kentin kültürel yaşamına yeni bir dinamizm kattı. Her yaş grubuna hitap eden etkinliklerle İZKİTAP – 6. İzmir Kitap Fuarı, 26 Ekim’e kadar ziyaretçilerini ağırlamaya devam edecek.