Son Mühür / Türkiye'de tekstil ve hazır giyim sektörü, günden güne artan maliyetler ve finansman güçlüğü nedeniyle zorlu günlerden geçiyor. İzmir’de tekstil sektörünün bilinen markaları arasında yer alan Dera Giyim Sanayi Limited Şirketi’nin de konkordato süreci sürüyor. Buca Ege Organize Sanayi Bölgesi (BEGOS) merkezli olan firmanın geçtiğimiz yıl başlattığı konkordato sürecinde yeni bir gelişme yaşandı.

Küresel markalara tedarik sağlıyordu

Sanayici Abdülkadir Gül tarafından 2013 yılında kurulan Dera Giyim Sanayi Limited Şirketi, özellikle pantolon tasarımı ve hazır giyim imalatında öne çıkıyordu. BEGOS’taki ana üretim tesislerinin yanı sıra Muş’ta faaliyete geçirdiği ek fabrika ile üretim kapasitesini ve istihdam ağını büyüten şirket Avrupa merkezli küresel markalar için tedarik sağlıyordu.

Yazılı olarak mahkemeye sunulması gerekiyor

Mahkemenin ilanında, İzmir Ticaret Sicil Müdürlüğü’ne kayıtlı Dera Giyim Sanayi Limited Şirketi hakkında konkordatonun tasdik edilip edilmeyeceğinin bu duruşmada değerlendirileceği belirtildi. İlanda, karara itiraz etme hakkı bulunan kişilerin, itiraz nedenlerini duruşma tarihinden en az üç gün önce yazılı olarak mahkemeye sunmaları şartıyla duruşmada hazır bulunabilecekleri ifade edildi. Dera Giyim’in konkordato talebinin karara bağlanacağı duruşma 21 Ekim çarşamba günü saat 14.50’de görülecek.

İlanda şu ifadeler yer aldı:

“Davacı Dera Giyim Sanayi Limited Şirketi'nin görülmekte olan Konkordato (İİK 285 İla 308/h)) davası nedeniyle; Mahkememizin 25/09/2026 tarih ve 2025/669 Esas sayılı dosyasının ara kararında; Davacı borçlu İzmir Ticaret Sicil Müdürlüğü'nün Merkez 166858 ticaret sicil numaralı " Dera Giyim Sanayi Limited Şirketi" ile ilgili olarak,

Konkordatonun tasdik edilip edilmeyeceği hakkında karar verilmek üzere duruşmanın 21/10/2026 günü saat 14:50'de yapılmasına karar verilmiş olup,

İtiraz edenlerin, itiraz sebeplerini duruşma gününden en az üç gün önce yazılı olarak bildirmek kaydı ile duruşmada hazır bulunabilecekleri İİK nun 288 ve 304/1 maddeleri uyarınca İLANEN TEBLİĞ VE İHTAR OLUNUR.25/09/2026”