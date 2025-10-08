Çeşme Belediyespor Kulübü Satranç sporcusu Talat Yıldız, uluslararası satranç sıralamasında önemli bir eşiği geçti.

Yıldız, satrançta dünya genelinde sporcuların performansını ölçen ELO puanında 2200 barajını aşarak dikkat çekici bir başarı elde etti.

Bu başarısıyla birlikte Yıldız, CM (Candidate Master – Usta Adayı) unvanını almaya hak kazandı.

“İlçemizin gururu oldu”

Çeşme Belediyespor Kulübü Başkanı Mehmet Sarısaç, sporcusunun elde ettiği başarıdan büyük gurur duyduklarını ifade etti. Sarısaç, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Çeşme Belediyespor Kulübü Satranç oyuncumuz Talat Yıldız, satrançtaki uluslararası puan olan ELO’sunu 2200’ün üzerine çıkararak CM (Usta Adayı) unvanını kazandı.

İlçemizdeki üçüncü unvanlı sporcu olan Talat Yıldız, çok daha yüksek hedefleri gözeterek çalışmalarına devam ediyor. Biz de kulübümüz oyuncusunu kutluyor, başarılarının devamını diliyoruz.”

Takım kaptanı olarak liglerde örnek performans

Uzun yıllardır Çeşme Belediyespor Satranç Takımı’nda yer alan Yıldız, sadece bireysel başarılarıyla değil, takım içindeki liderliğiyle de öne çıkıyor.

Türkiye Satranç İkinci Ligi’nde mücadele eden takımın kaptanlığını yürüten başarılı sporcu, hem kulübü hem de Çeşme ilçesini Türkiye çapında başarıyla temsil ediyor.

Genç sporculara ilham kaynağı

Çeşme Belediyespor yönetimi, satranç branşında elde edilen bu başarının, ilçedeki genç sporcular için önemli bir motivasyon kaynağı olduğunu vurguladı.

Yönetimden yapılan açıklamada, satrancın yaygınlaştırılması ve gençlerin bu spora yönlendirilmesi için yeni projelerin hayata geçirileceği bildirildi.