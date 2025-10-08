Son Mühür- İzmir Büyükşehir Belediyesi, uzun süredir gündemde olan Çankaya Katlı Otopark ve Alışveriş Merkezi hakkında yürütülen teknik ve idari süreçlere ilişkin detaylı bir açıklama yayımladı.

Riskli yapı tespiti sonrası güçlendirme seçeneği değerlendirildi

Belediyenin resmi internet sitesinde yapılan açıklamada, Çankaya Katlı Otopark binasının 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Kanunu kapsamında riskli yapı olarak tespit edildiği hatırlatıldı.

Bu tespitin ardından kamuoyundan gelen talepler doğrultusunda yıkım yerine güçlendirme alternatifi için son bir yıldır kapsamlı çalışmalar yürütüldü.

Belediye; fizibilite çalışmaları, altyapı verileri, mühendislik analizleri ve mali ön onay süreçlerini tamamlayarak, Vakıflar Genel Müdürlüğü ve Ziraat Bankası’nın muvafakatlerini de aldı.

Ayrıca, Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu’nun kararları doğrultusunda gerekli sondaj izinlerinin sağlandığı belirtildi.

Teknik raporlar: Yapının taşıyıcı sistemi zayıf

Mühendislik ön incelemelerine göre, binanın taşıyıcı sisteminde kolonların tek doğrultuda sıralanması nedeniyle yük aktarımında yoğunlaşma oluştuğu ve bu durumun rijitlik düzensizliğine yol açtığı tespit edildi.

Açıklamada, kolonların mantolanması ve perde duvar eklenmesiyle güçlendirme yapılabileceği düşünülse de, bu yöntemin binanın otopark işlevini azaltacağı ve verimliliği düşüreceği ifade edildi.

Ayrıca, güçlendirme sonrası bodrum ve zemin kattaki dükkân ile depo bölümlerinin de olumsuz etkileneceği vurgulandı.

Maliyet: Güçlendirme yeni yapım maliyetinin yüzde 60’ına ulaştı

Belediye, yapılan mali analizlerde güçlendirme maliyetinin yeni yapım maliyetinin yaklaşık yüzde 60’ına ulaştığını duyurdu.

Bu oranın, Türkiye’de yürürlükteki kriterlere göre ekonomik sınır olan yüzde 40’ı aştığı ve bu nedenle kamu kaynaklarının etkin kullanımı açısından uygun bulunmadığı açıklandı.

Ayrıca olası zemin iyileştirme çalışmalarının maliyeti daha da artıracağı ve binanın genel bütünlüğünü olumsuz etkileyeceği ifade edildi.

İmar planı: “Arkeoloji ve Tarih Parkı” kararıyla çelişiyor

Çankaya Katlı Otoparkı’nın bulunduğu bölgenin, Agora ve çevresini kapsayan koruma amaçlı imar planlarında “Arkeoloji ve Tarih Parkı” olarak belirlendiği belirtildi.

Bölge, 1. ve 3. derece arkeolojik sit alanlarını içeriyor. Bu nedenle, yapının hem yıkılıp yeniden otopark olarak yapılması hem de güçlendirilmesi plan kararlarına aykırı bulunuyor.

Sonuç: Güçlendirme ekonomik ve teknik olarak mümkün değil

Belediye açıklamasında, yapılan tüm çalışmaların ardından üç temel sonuca ulaşıldığı belirtildi:

Mevcut yapının sistemsel sorunları nedeniyle güçlendirme sonrası dahi güvenli hale gelmesinin mümkün olmadığı,

Güçlendirme sonrasında bina işlevselliğini kaybedeceği,

Maliyetin yeni yapım oranının yüzde 60’ına ulaşarak ekonomik kabul sınırını geçtiği vurgulandı.

Buna ek olarak, imar planı kararları gereği bölgede güçlendirme veya yeniden yapım faaliyetinin yapılamayacağı da hatırlatıldı.

Alternatif çözüm: Otopark ring sistemi planlanıyor

Yıkımın ardından İzmir Büyükşehir Belediyesi, İzmir Ulaşım Ana Planı ve Otopark Eylem Planı çerçevesinde yeni bir çözüm geliştirdi.

Bu kapsamda, Kahramanlar Katlı Otoparkı ile Eşrefpaşa Katlı Otoparkı arasında sadece otopark kullanıcılarına özel bir ring sistemi kurulacak.

İki otopark arasındaki mesafenin yaklaşık 3 kilometre olduğu, 15 dakikalık yolculuk süresiyle ringin hızlı erişim sağlayacağı belirtildi.

Ayrıca İzelman A.Ş. tarafından işletilen Alsancak bölgesindeki otoparkların da destekleyici olarak sisteme dahil edileceği açıklandı.

Trafiğe olumlu etki bekleniyor

Belediye, Çankaya Otoparkı’nın yıkımı sonrası uygulanacak yeni sistemin, otopark kullanımını verimli hale getireceğini ve İzmir trafiğine olumlu katkı sağlayacağını öngörüyor.

Açıklama, “Kamu kaynaklarının etkin ve verimli kullanımı doğrultusunda alınan bu karar, hem şehir planlaması hem de kültürel koruma açısından gerekli bir adım” ifadeleriyle sona erdi.