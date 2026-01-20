Son Mühür- Meteoroloji, Ege Bölgesi ve denizleri için uyarı yayımladı. Çarşamba sabah saatlerinden itibaren etkisini artırması beklenen şiddetli rüzgar ve fırtınanın, hem karada hem de denizde günlük yaşamı olumsuz etkileyeceği tahmin ediliyor.

İzmir’in Güneybatı ilçelerine dikkat!

İzmir’in özellikle kıyı ve güneybatı kesimlerinde rüzgarın hızının yer yer 70 km/saate kadar ulaşması bekleniyor. Çeşme, Karaburun, Urla, Seferihisar, Güzelbahçe, Menderes, Selçuk, Narlıdere ve Karabağlar ilçelerini kapsayan uyarıda, rüzgarın güney ve güneydoğu yönlerden (lodos) eseceği belirtildi. Karadaki şiddetli rüzgarın Çarşamba günü saat 11:00’de başlaması ve Perşembe günü öğle saatlerine kadar etkisini sürdürmesi öngörülüyor.

Ege Denizi’nde "9 bofor" şiddetinde dev dalgalar

Deniz ulaşımını ve balıkçıları yakından ilgilendiren uyarıda ise fırtınanın şiddetinin denizlerde çok daha yüksek olacağı vurgulandı. Hem Kuzey hem de Güney Ege’de rüzgarın 75 ile 90 km/saat (9 Bofor) hıza ulaşarak "Kuvvetli Fırtına" sınıfına yükseleceği tahmin ediliyor.

Kuzey Ege: Çarşamba öğleden sonra başlayacak fırtına, Perşembe öğle saatlerinde etkisini kaybedecek.

Güney Ege: Çarşamba sabahın erken saatlerinde başlayacak olan fırtınanın, Perşembe akşam saat 19:00’a kadar devam etmesi bekleniyor.

Çatı uçmalarına dikkat!

Meteoroloji uzmanları, fırtına nedeniyle oluşabilecek can ve mal kayıplarına karşı vatandaşları uyardı. Karada çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi gibi olaylara karşı dikkatli olunması istenirken; denizlerde ise ulaşımda aksamalar ve yerel hortum oluşumu riskine karşı denizcilerin tedbirli olması gerektiği hatırlatıldı.

Fırtınanın takvimi ve geçerlilik süresi

Hava muhalefetinin en yoğun hissedileceği periyodun şu şekilde olması bekleniyor:

İzmir Kara Kırsalı: 21 Ocak Çarşamba 11:00 — 22 Ocak Perşembe 15:00

Ege Denizi Geneli: 21 Ocak Çarşamba 08:00 — 22 Ocak Perşembe 19:00