Her yıl ekim ayının ikinci perşembesi kutlanan Dünya Görme Günü kapsamında açıklamalarda bulunan Prof. Dr. Mehmet Özgür Zengin, görme kayıplarının büyük bölümünün erken teşhisle önlenebileceğini vurguladı.

Zengin, “Düzeltilmeyen kırma kusurları, tedavi edilmeyen katarakt ve göz tansiyonu dünyada en sık rastlanan görme kaybı nedenleri arasında yer alıyor.

Bu hastalıklarda erken teşhis, uygun tanı ve tedaviyle kalıcı görme kayıplarının önüne geçmek mümkün” diye konuştu.

“Erken teşhis görme kaybını önler”

Erken tanının hayati önem taşıdığını belirten Zengin, vatandaşları düzenli göz muayenesine davet etti: “Toplumun erken teşhis konusunda bilinçlenmesi gerekiyor. En basit ama en etkili yöntem, düzenli göz kontrolüdür. Bu sayede erken tanı konulabilen birçok hastalıkta görme kaybı yaşanmadan tedavi sağlanabilir.”

Çocuklarda ekran süresi ve dijital maruziyet azaltılmalı

Göz sağlığını korumanın çocukluk çağında başladığını vurgulayan Prof. Dr. Zengin, ebeveynlere de önemli uyarılarda bulundu:

“Çocukların dijital ekranlara maruziyetini azaltmak ve açık havada vakit geçirmelerini teşvik etmek çok önemli. Bu alışkanlıklar ilerleyen yaşlarda miyop gibi kırma kusurlarını azaltır.”

Ayrıca sigara kullanımının göz sağlığı üzerindeki olumsuz etkilerine dikkat çeken Zengin, “Sigara göz için çok zararlıdır. Düzenli spor yapmak, dengeli beslenmek ve sigaradan uzak durmak göz sağlığını korur” ifadelerini kullandı.

“Katarakt geciktirilmeden tedavi edilmeli”

Kataraktın dünyadaki önlenebilir körlük nedenleri arasında ilk sırada yer aldığını hatırlatan Zengin, erken müdahalenin önemine değindi:

“Katarakt hastalığında çok gecikmeden cerrahi müdahale ile tedavi yapılabilir. Böylece hastanın eski görme kalitesine kavuşması mümkün olur.

Katarakt yalnızca yaşlılarda değil, çocuklarda da görülebilir. Özellikle doğumdan sonraki ilk 15 gün içinde göz muayenesi yapılmalı.”

Çocuklarda göz taraması yaşa göre planlanmalı

Zengin, çocuklarda göz muayenelerinin düzenli olarak yapılması gerektiğini belirterek şu önerilerde bulundu:

“Doğumdan sonraki ilk 15 günün ardından, 1, 3 ve 5 yaş aralıklarında göz muayenesi yaptırılmalı. Miyop, hipermetrop veya astigmat gibi kırma kusurları erken tespit edilirse göz tembelliği önlenebilir.”

“Her yıl bir defa göz kontrolü şart”

Düzenli göz kontrollerinin tüm yaş grupları için zorunlu olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Zengin, şöyle konuştu:

“Görme bulanıklığı, görme azlığı, renklerde solma gibi belirtiler varsa vakit kaybetmeden bir uzmana başvurulmalı.

Her birey yılda en az bir kez göz muayenesi yaptırmalı. Eğer kişi risk grubundaysa bu kontroller daha sık yapılmalıdır.”

İzmirli uzmandan topluma çağrı

Prof. Dr. Mehmet Özgür Zengin, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Tıp Fakültesi bünyesinde yürüttükleri toplumsal bilinçlendirme çalışmalarına da değinerek, “Gözlerimiz dünyayı algılamamızı sağlayan en değerli organlarımızdan biri. Onları korumanın yolu ise ihmal etmeden, düzenli kontrol yaptırmaktan geçiyor” dedi.