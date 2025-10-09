İzmir’in Narlıdere ilçesindeki Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi’nde geçen yıl meydana gelen ölüm olayına ilişkin bilirkişi raporu tamamlandı.

76 yaşındaki Hüsniye Aktaş’ın odasında kalorifer borusunun patlaması sonucu yaşamını yitirdiği olayda, ısıtma sisteminin 25 yıllık olduğu ve düzenli kontrol edilmediği tespit edildi.

“Boruların ömrü dolmuştu”

İş güvenliği uzmanı tarafından hazırlanan bilirkişi raporunda, tesisatta kullanılan ısıtma borularının 1997 yılında monte edildiği belirtildi.

Raporda, “Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yayımlanan Amortismana Tabi İktisadi Kıymetler Listesi’nde ısıtma boruları için faydalı ömür 15 yıl olarak belirlenmiştir. Kazanın meydana geldiği ısıtma boruları 25 yıllıktır” ifadeleri yer aldı.

Uzmanlar, sistemdeki korozyon, pas ve tıkanıklıkların patlamayı tetiklediğini belirterek, tesisatın periyodik olarak kontrol edilmesi gerektiğine dikkat çekti.

Müdür ve teknik personel kusurlu bulundu

Bilirkişi raporunun sonuç kısmında, denetim görevini yerine getirmeyen kurum yetkililerinin olayda kusurlu oldukları vurgulandı.

Raporda, “Isıtma sisteminin kontrol edilerek eksikliklerin tespit edilmesini ve giderilmesini sağlamayan teknik servis hizmetleri müdür yardımcısı S.T.’nin kazanın meydana gelmesinde teknik yönden etkisinin bulunduğu ve bu etkinin asıl etken olduğu” ifadesine yer verildi.

Ayrıca, ısıtma sistemine ilişkin kontrolleri yapmayan mekanikçi Ö.D. ve denetim yükümlülüğünü yerine getirmeyen kurum müdürü R.Y. de kusurlu bulundu.

Tanık: “Yandım, kurtarın beni”

Olay günü huzurevinde kalan bir tanık G.K., Hüsniye Aktaş’ın çığlıklarını duyduğunu anlattı. Tanık ifadesinde, “Bağırış sesleri üzerine odaya gittiğimde yerde sıcak su birikmişti. Hüsniye Hanım’ın vücudunda yanıklar vardı. ‘Yandım, kurtarın beni’ diye bağırıyordu” dedi.

Olay günü tutulan polis tutanağında ise Aktaş’ın odadaki sıcaklığın aniden yükseldiğini, karanlıkta ne olduğunu göremediğini, çıkmak isterken zemindeki sıcak suya basarak dengesini kaybedip düştüğünü söylediği aktarıldı.

“Yıllardır patlamalar oluyordu”

Hayatını kaybeden Hüsniye Aktaş’ın oğlu Ahmet Salih Aktaş, yaşananları kabullenemediklerini söyledi. Annesinin huzurevindeki arkadaşlarının ifadelerine dayanarak, “Yıllardır orası burası patlıyordu, hiçbir şey yapılmadı.

İlk defa bir odanın içinde patladı. Daha önce koridorda ve farklı yerlerde de patlamalar olmuş” dedi. Adaletin yerini bulması için davanın takipçisi olacaklarını belirtti.

Ailenin avukatı: “İhmal ve gözetim eksikliği var”

Ailenin avukatı Ferhat Çalışkan, yaşanan olayın açık bir ihmal zinciri olduğunu söyledi. “Narlıdere Kaymakamlığı soruşturma izni verdi. Ortada hem teknik hem idari kusurlar mevcut. Huzurevi yönetimi, bakımda olan yaşlıların can güvenliğini sağlayamamıştır” dedi.

Ne olmuştu?

3 Aralık 2024 tarihinde Narlıdere Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi’nde meydana gelen olayda, Hüsniye Aktaş’ın odasındaki kalorifer borusu patlamıştı.

Sıcak suyla dolan odadan çıkmaya çalışan Aktaş, kayarak düşmüş ve ağır yanıklar nedeniyle kaldırıldığı hastanede 10 gün sonra hayatını kaybetmişti.

Savcılık tarafından başlatılan soruşturma sürerken, bilirkişi raporu olayda ciddi bakım ve denetim eksiklikleri olduğunu ortaya koydu.