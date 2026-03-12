Son Mühür/ Emine Kulak- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, emeklilerin bayram ikramiyesinin 4 bin lira olarak ödeneceğini ve maaşların 14 Mart’tan itibaren hesaplara yatırılacağını açıkladı. Diğer yandan da kabinede, ikramiyenin 4 bin liradan 5 bin liraya çıkarılması yönündeki öneri kabul görmedi. Bu gelişme, emekli maaşlarının artırımı ve bayram ikramiyelerinin yeterliliği konusunda tartışmaları yeniden alevlendirdi.

SGK’nın eski müfettişi Çetin Güneş, yaptığı değerlendirmede, ikramiyenin rakamı üzerine tartışmaktan çok emekli maaşlarının niteliğine odaklanılması gerektiğini belirtti.

“Nitelik önemli, nicelik değil”

Emekli maaşı için yeni yol çizilmesini gerekli bulduğunu söyleyen Güneş, “4 bin lirasından olmasından ziyade, tutarını konuşmaktan daha çok niteliği ile ilgili durumlardan yola çıkarsak doğru yola varırız. 4 olmasa 5 olacaktı. Aradaki bin lira ne işe yarayacaktı? Türkiye emeklilerinin yüzde 80’i şuanda 20, 25 bin maaş alıyor. Bu yüzde 80’i tatmin edecek rakam değil. ‘5 bin lira yapacak olsaydık bin liradan da memnun kalmayacaklar’ ifadeleri kullanıldı. Yılda 2 tane bayram var. 4 ya da 5 vermişsiniz ne fark eder aradaki bin lira hiçbir şeyi karşılamaz. Nitelik önemli, nicelik değil. Emekli maaşının düzelmesi ile ilgili yol çizilmesi gerekiyor” ifadelerini kullandı.