Son Mühür / İzmir’de toplu ulaşım ve taşımacılık ücretlerinde yapılması öngörülen düzenlemeler, İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi’nin gündemine geldi. 1 Nisan 2026 tarihinden itibaren geçerli olması planlanan ancak henüz nihai karara bağlanmayan yeni fiyat tarifeleri, meclis oturumu öncesinde ilgili komisyonlarda değerlendirmeye alındı. Şehrin ulaşım ağındaki ESHOT, İZBAN, feribot ve servis taşımacılığı gibi pek çok kalemi etkilemesi beklenen bu teklif, Cumhur İttifakı'nın reddetmesi sonrası komisyonlardan oy çokluğu ile geçti. Önergenin yarın gerçekleşmesi planlanan İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi'nde gündeme gelmesi bekleniyor.

İşte, kalem kalem görüşülen fiyatlandırmalar

Önergeye göre, ESHOT tam biniş ücretinin 35 TL’ye, öğrenci binişinin ise 17,5 TL’ye yükseltilmesi öngörülüyor. İZBAN hattında tam binişlerin 40 TL, öğrenci binişlerinin ise 16,5 TL olması yönündeki görüşler ağırlık kazanırken; feribot araç geçişlerinin 240 TL’ye, taksi ve personel taşımacılığı ücretlerinin ise yaklaşık yüzde 15 oranında artırılması planlanıyor. Öğrenci servis taşımacılığında ise daha sınırlı bir artışın öngörüldüğü belirtiliyor.

Taksilerde indi-bindi 172,50 TL

Belirlenen yeni tarifeye göre; taksilerde de zam gündemde. Taksilerde açılış ücreti 30 TL’den 34,50 TL’ye yükseltilecek. Kilometre başına ücret 43 TL’den 49,45 TL’ye, indi-bindi ücreti ise 150 TL’den 172,50 TL’ye çıkacak.

Büyükşehir Meclisi görüşecek

Komisyonların kararlarının ardından söz konusu tarife değişikliği meclis gündemine gelecek. Ulaşım ücretlerindeki değişim İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi’nde yapılacak oylamada kabul edilmesi durumunda hayata geçecek.