Son Mühür / Atakan Başpehlivan İzmir Kahveciler Odası Başkan Adayı Jale Büyükdemir, 2022’de aday olduğu oda seçimlerindeki oy farkıyla ilgili kendisine yönelik asılsız iddiaların yöneltildiğini belirterek, konuyla ilgili önemli açıklamalarda bulunarak, kahveci esnafına değişimi büyütme mesajı verdi.

Jale Büyükdemir: 2022 yılında seçim sonuçları tartışmaya kapalıdır

2022’de yılında gerçekleşen seçim sonuçlarının tartışmaya kapalı olduğunu belirten ve hakkında ortaya atılan ‘toplamda 5 oy aldı’ iddialarına yanıt veren Jale Büyükdemir, “Halen başkan adayı olduğum İzmir Kahveciler Odası’nın, 2022 yılında seçim sonuçları tartışmaya kapalıdır ve kayıtlarla sabittir:

İsmail Hakkı Kırdı (mevcut başkan): 290, Jale Büyükdemir: 271 görüldüğü üzere, seçilen başkan lehine olan oy farkı 19’dur. Buna rağmen; Sahada ve çeşitli mecralarda, gerçeğin bilerek ve sistematik biçimde çarpıtıldığı, ‘toplamda 5 oy aldı’ şeklindeki asılsız, mesnetsiz ve itibarı zedelemeye yönelik beyanların dolaşıma sokulduğu açıkça tespit edilmiştir.” diye konuştu.

“Bu tutum, ne siyasi rekabete ne de esnaf ahlakına sığar”

Söz konusu tutumun karalama kampanyası olduğunu vurgulayan ve kaybetme paniği olduğunun altını çizen, 11 Ocak’ta gerçekleşecek seçimlerin öncesinde esnaflara seslenerek, şu ifadeleri kullandı: “Bu tutum, ne siyasi rekabete ne de esnaf ahlakına sığar; düpedüz bir karalama ve kaybetme paniğidir.

Bu tür söylemler etik dışı bir karalama faaliyeti olmanın ötesinde, kamuoyunu yanıltmaya dönük organize bir algı girişimi niteliği taşımaktadır. Meslektaşlarımdan ricam; resmî kayıtlarla sabit gerçekleri esas almaları ve bu kirli algı oyunlarına itibar etmemeleridir.

Bu tür beyanların sürdürülmesi hâlinde hukuki ve idari yolların saklı tutulduğu kamuoyunun bilgisine sunulur. 11 Ocak 2026’da söylentiler değil, sandık konuşacak, irade esnafın olacak: hesap sandıkta görülecektir. Son sözü söylemeniz ve değişimi başlatmanız dileğiyle.”