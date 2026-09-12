Son Mühür / Gökmen Küçüktaşdemir- İzmir’de önümüzdeki günlerde düzenlenmesi planlanan Latin Amrika Kültür, Spor ve Dostluk Festivali kapsamında İzmir’e gelen Peru Ankara Büyükelçisi Luz Betty Caballero Morales, İzmir Büyükşehir Belediyesi’ni ziyaret etti. Peru Büyükelçesi Morales ve heyetini İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Dr. Zafer Levent Yıldır ağırladı. Peru ile ilişkileri güçlendirmek ve kente gelen ziyaretçi sayısını günden güne artırmak amacıyla iş birliklerine dikkat çekilen buluşmada Yıldır, İzmir ile kardeş kent olabilecek şehirlerle de irtibata geçmeye hazır olduklarını ifade etti.

İzmir’in Peru’da henüz bir kardeş kenti olmadığını ifade eden Yıldır, “Bu konuda da katkıda bulunmak isteriz. Peru ile çok fazla benzerliğimiz var. Umarım bundan sonra ilişkilerimiz çok daha sık seyreder, çok daha fazla insan Peru’dan buraya, buradan Peru’ya gider. Çok daha yakın ilişkiler kurma şansımız olur” ifadelerini kullandı.

Direkt uçuşlar gündemde

İzmir’de bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Morales de İzmir Peru arasında direkt uçuşların yapılması amacıyla çeşitli görüşmeler yaptıklarını ve seyahat süresinin azalmasının İzmir’e gelen ziyaretçi sayısını artıracağını söyledi. Büyükelçi, kardeş kent ilişkileri için de hazır olduklarının da altını çizdi.