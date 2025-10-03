Son Mühür/ Emine Kulak- Buca Belediyesi’nin Ekim ayı olağan meclis toplantısının birinci birleşimi bugün gerçekleştirildi. Belediye Başkanı Görkem Duman idaresinde yapılan toplantıda başkanlıktan gelen önergeler ve komisyon raporları görüşüldü.

Meclis gündeminde, Kızılçullu Mahallesi sınırları içerisinde yer alan, 690 ada 11 parsel numaralı ve 1.446,21 metrekare yüzölçümüne sahip taşınmaza yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği talebi görüşüldü ve meclis üyelerinin oy birliği ile kabul edildi.

İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ

Ayrıca komisyonlara havale edilen ve henüz görüşülmeyen önerge doğrultusunda, Kocatepe Mahallesi’nde bulunan 50110 ada 1 parsel için hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği istemi de meclis gündemine alındı ve önerge görüşülmek üzere imar komisyonuna havale edildi.

KAYNAKLAR MERKEZ BÖLÜNSÜN, SÖĞÜT MAHALLESİ KURULSUN

Toplantının dikkat çeken bir diğer maddesi ise Kaynaklar Merkez Mahallesi’nin bölünmesi talebi oldu. Mahalle sakinlerinin imzasını taşıyan dilekçede, mevcut mahallenin yüzölçümünün genişliği nedeniyle muhtarlık hizmetlerine erişimde zorluk yaşandığı, resmi işlemler için uzun mesafeler kat etmek zorunda kalındığı ifade edildi. Bu nedenle, mahalle sınırlarının yeniden düzenlenerek mevcut bölgeden Söğüt Mahallesi adıyla yeni bir mahalle kurulması talep edildi. İlgili önerge komisyonlara değerlendirilmek üzere sevk edildi.

MAHKEME KARARI MASADA

Kızılçullu Mahallesi’nde yer alan 432 ada 3 parsel ile 708 ada 1 parsele ilişkin yargı süreci yer aldı. İzmir 6. İdare Mahkemesi’nin 30.06.2025 tarihli ve E:2024/170 K:2025/987 ile E:2024/171 K:2025/989 sayılı kararları doğrultusunda, dava konusu işlemlerin iptali mecliste değerlendirildi ve oy birliği ile hukuk komisyonuna sevk edildi.

POLAT: BAŞKAN YÜRÜYEREK GELİYOR, LÜKS ARAÇLAR NEREDEN ÇIKTI?

Meclis üyeleri tarafından verilecek önergeler maddesinde söz alan AK Parti Meclis Üyesi Murat Polat, “Belediye Başkanı makam aracı kullanmıyor, Başkan yürüyerek gidip geliyor derken belediyemizin kapalı garajında ve sokaklarda gördüğümüz lüks araçlar nasıl alınabiliyor? Bu araçlar kiralık mı alındı mı, bu araçlara özel şoför tahsisi neden yapıldı? Mecliste çöp arabalarına mazot alamıyoruz derken bu araçlara nasıl mazot bulunabiliyor? Belediye parası hangi saltanata harcanıyor?” şeklinde meclise soru önergesi verdi.

DUMAN: HİÇBİR ZAMAN MAKAM ARACI KULLANMIYORUM DEMEDİM

AK Partili Polat’ın sorusuna yanıt veren Belediye Başkanı Görkem Duman, “Ben hiçbir zaman makam aracı kullanmıyorum iddiasında bulunmadım. Bazı günler belediyeye makam aracı ile geliyorum” dedi.